各隊最適合自由球員！佐佐木朗希入選6隊

▲佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

MLB官方網站「MLB.com」近日推出了一個專題企劃，以「最適合各球隊的自由球員」為題，邀請30支球隊的專屬記者從自由球員市場中挑選出最符合其球隊需求的球員。其中，通過入札制度挑戰大聯盟的佐佐木朗希成為6支球隊記者心中的理想人選。

將佐佐木列為目標的球隊包括水手隊、遊騎兵隊、小熊隊、道奇隊、教士隊和洛磯隊。其中，被視為佐佐木爭奪戰最大熱門的道奇，文中指出「在理論上，道奇隊與佐佐木是完美的結合」。

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道奇隊計劃在2024賽季採用包括傷癒復出的大谷翔平在內的六人輪值，而佐佐木因傷病史可能會受到投球局數的限制，這與道奇的需求不謀而合。

除了道奇之外，小熊和遊騎兵已經與佐佐木進行了會面，而教士被認為是繼道奇隊之後的另一大熱門。不過，水手和洛磯在這場競爭中曝光率較低。

水手的優勢在於其培養投手的能力，例如培育了多位右投強投如吉爾伯特（Logan Gilbert），以及擁有有利投手發揮的主場T-Mobile Park。相對而言，洛磯主場庫爾斯球場是著名的打者天堂，使其成功簽下佐佐木的機率看似更低。然而，有觀點認為佐佐木可能會選擇一支相較於大城市球隊更低調的球隊，因此洛磯仍對此抱有期待。

目前自由市場的其他明星球員中，藍鳥被建議追求桑坦德（Anthony Santander），紅襪則鎖定布萊格曼（Alex Bregman），老虎希望能與韋蘭德（Justin Verlander）再度合作。而大都會被建議與明星一壘手阿隆索（Pete Alonso）續約。