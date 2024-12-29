KD也服了！柯瑞背後繞球高難度拋投　勇士險勝太陽止3連敗

記者游郁香／綜合報導

過去15戰僅3勝的勇士，今(29)日「背靠背」迎戰太陽，灣區天王柯瑞(Stephen Curry)回歸先發，他次節終了前命中了一記「神仙球」，背後繞球突破3人包夾，並投進高難度的壓哨拋投，前隊友杜蘭特(Kevin Durant)也服了，伸出手和柯瑞擊掌致意，而這一戰最終由勇士以109比105險勝。

▲勇士天王柯瑞高難度拋投。（圖／達志影像／美聯社）

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受到雙膝肌腱炎困擾的柯瑞，今日與老搭檔格林(Draymond Green)一起回歸先發，面對另一天王杜蘭特領軍的太陽，兩隊近況都不甚理想，急需勝利來提振士氣，尤其勇士還處於3連敗，過去15戰12敗，面臨勝率跌破5成的危機。

柯瑞在次節終了前有一記「神仙球」，他如施展魔法般，背後繞球突破了3人包夾，接著再命中高難度的壓哨拋投，場上的球員都一臉不可置信，大通中心的球迷則全站起來歡呼，身為被柯瑞晃過的其中1人，杜蘭特也伸出手與前隊友柯瑞擊掌致意。

▲勇士一哥柯瑞回歸先發。（圖／達志影像／美聯社）

柯瑞這個神乎其技的進球幫助勇士在半場終了前追到61比65僅4分差，「咖哩大神」前2節包辦15分、5助攻和3籃板，儘管他下半場體能下滑僅再添7分，但其他隊友挺身而出，前一天才飆出生涯新高34分的前場大物庫明加(Jonathan Kuminga)，決勝節獨攬了13分，包括5記關鍵罰球。

Dennis Schröder from downtown puts the Warriors back up 1!



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柯瑞、「德國軟豆」施洛德(Dennis Schroder)、威金斯(Andrew Wiggings)、庫明加和格林組成的陣容，在末節聯手打出一波14比5的猛攻，入隊後遲遲未能找到準星的施洛德最後1分23秒的30呎三分彈，幫助勇士取得104比103超前，他與庫明加最後6罰5中，最終率隊以109比105險勝。

勇士止住了3連敗，賽後戰績變成16勝15敗，勝率得以維持在5成以上。柯瑞此役攻下22分、6助攻和6籃板，包辦4顆三分球，正負值達+20；庫明加連2場猛轟34分，另有9籃板、3助攻和1抄截。

▲勇士庫明加。（圖／達志影像／美聯社）