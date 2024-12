KD也服了！柯瑞背後繞球高難度拋投　勇士險勝太陽止3連敗

記者游郁香/綜合報導

過去15戰僅3勝的勇士,今(29)日「背靠背」迎戰太陽,灣區天王柯瑞(Stephen Curry)回歸先發,他次節終了前命中了一記「神仙球」,背後繞球突破3人包夾,並投進高難度的壓哨拋投,前隊友杜蘭特(Kevin Durant)也服了,伸出手和柯瑞擊掌致意,而這一戰最終由勇士以109比105險勝。

▲勇士天王柯瑞高難度拋投。(圖/達志影像/美聯社)

受到雙膝肌腱炎困擾的柯瑞,今日與老搭檔格林(Draymond Green)一起回歸先發,面對另一天王杜蘭特領軍的太陽,兩隊近況都不甚理想,急需勝利來提振士氣,尤其勇士還處於3連敗,過去15戰12敗,面臨勝率跌破5成的危機。

柯瑞在次節終了前有一記「神仙球」,他如施展魔法般,背後繞球突破了3人包夾,接著再命中高難度的壓哨拋投,場上的球員都一臉不可置信,大通中心的球迷則全站起來歡呼,身為被柯瑞晃過的其中1人,杜蘭特也伸出手與前隊友柯瑞擊掌致意。

▲勇士一哥柯瑞回歸先發。(圖/達志影像/美聯社)

柯瑞這個神乎其技的進球幫助勇士在半場終了前追到61比65僅4分差,「咖哩大神」前2節包辦15分、5助攻和3籃板,儘管他下半場體能下滑僅再添7分,但其他隊友挺身而出,前一天才飆出生涯新高34分的前場大物庫明加(Jonathan Kuminga),決勝節獨攬了13分,包括5記關鍵罰球。

Dennis Schröder from downtown puts the Warriors back up 1!



Under a minute to play on NBA TV ???? pic.twitter.com/TtQ1beSZrg