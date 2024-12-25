自由市場最佳打者之一！佩德森轉戰遊騎兵

▲佩德森（Joc Pederson）。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

根據多家美國媒體於12月23日報導，德克薩斯遊騎兵隊已與從亞利桑那響尾隊成為自由球員的佩德森（Joc Pederson）達成協議，簽訂了一份為期2年、總額3700萬美元的合約。

MLB交易專門網站《MLB Trade Rumors》高度評價佩德森，「儘管他經常經歷自由球員市場，但仍是近年大聯盟中最具生產力的左打者之一。他並未失去這股勢頭。」

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該網站還報導了佩德森與遊騎兵隊簽訂的2年3700萬美元合約，並指出，「由於他驚人的打擊才能，他越來越多地被限定為指定打擊。相對較少的優勢使佩德森在自由球員市場上的價格範圍受限。在這種情況下，遊騎兵隊相當成功地贏得了這份合約。」

美國媒體《Overdue Sports》在其官方X（前Twitter）上寫道，「遊騎兵隊可能獲得了自由球員市場上剩餘的最佳打者！2024年他有23支全壘打，OPS達.908，對右投手來說簡直就是噩夢。」對佩德森加入遊騎兵隊表示期待。

現年32歲的佩德森於2014年在洛杉磯道奇隊首次登上大聯盟。本賽季他效力於響尾蛇隊，出戰132場比賽，打出.275的打擊率，23支全壘打，64分打點，長打率.515，OPS為.908的成績。