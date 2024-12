詹皇大三元卻錯失追平三分「里程悲」　湖人本季遭活塞橫掃

LeBron James ???? Fastbreak Dunk Name a better combo... ???? pic.twitter.com/uKIKT3exvs

記者游郁香/綜合報導

湖人天王詹姆斯(LeBron James)今(24)日出戰活塞,又迎來一項里程碑,他在洛城的三分命中數來到848顆,登上了隊史第2,僅次於布萊恩(Kobe Bryant)的1827顆,詹皇此役還締造28分大三元,可惜他錯失終場前2.2秒的追平三分,紫金軍團終場以114比117飲恨,本季2度交手底特律都吞敗。

LeBron with a clutch drive to cut the deficit to 3 ???? pic.twitter.com/CZ5RLzqyI3