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詹皇大三元卻錯失追平三分「里程悲」　湖人本季遭活塞橫掃

記者游郁香／綜合報導

湖人天王詹姆斯(LeBron James)今(24)日出戰活塞，又迎來一項里程碑，他在洛城的三分命中數來到848顆，登上了隊史第2，僅次於布萊恩(Kobe Bryant)的1827顆，詹皇此役還締造28分大三元，可惜他錯失終場前2.2秒的追平三分，紫金軍團終場以114比117飲恨，本季2度交手底特律都吞敗。

湖人與活塞此戰直到最後一刻才分出勝負，終場前2分半鐘，活塞在2021年狀元郎康寧漢(Cade Cunningham)命中二分球後，拉開117比106、11分領先，不過隨後詹姆斯率隊連拿8分，他包辦1記三分打和切入上籃，洛城將比數逼近到114比117。

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隨後雙方都沒能命中投籃，最後2.2秒，詹姆斯出手29呎遠距三分試圖扳平比數，可惜球奪框而出，湖人終場就以3分飲恨，本季2次交手活塞都吞敗，近期的3連勝也告終。

▲▼湖人天王詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人天王詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社，下同）

詹姆斯此戰以16投10中貢獻28分、11籃板和11助攻，締造生涯第120次、本季第8次大三元，聯盟本季只有金塊MVP約基奇(Nikola Jokic)的大三元次數(11次)勝過詹皇。

詹姆斯今日也迎來一項里程碑，他此戰三分4投2中，湖人生涯三分命中總數來到848顆，僅次於布萊恩的1827顆，躍居隊史第2。

▲▼湖人天王詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

湖人當家長人戴維斯(Anthony Davis)則繳出19分、10籃板的雙十數據，但團隊單場出現多達18次失誤，失掉117分也不甚理想，缺乏防守專注度。

底特律這一戰的致勝關鍵，在於艾維(Jaden Ivey)和畢斯利(Malik Beasley)決勝節率隊打出一波16比4的攻勢，儘管他們仍有成長空間，不過這支年輕隊伍12月擊敗了尼克、熱火、太陽和湖人等隊，振奮團隊士氣，目前以13勝17敗排在東區第10。

關鍵字： NBA湖人詹姆斯詹皇活塞

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