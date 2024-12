魔術「德國兄弟」接連重傷！哥整季報銷　頭牌班凱羅接近復出

▲魔術華格納兄弟檔接連重傷,哥哥M. 華格納(右)左膝前十字韌帶撕裂。(圖/達志影像/美聯社)

記者游郁香/綜合報導

魔術開季就折損一哥班凱羅(Paolo Banchero),他僅打了5場就遭逢右斜腹肌撕裂重傷,第2得分手F.華格納(Franz Wagner)這個月初也出現同樣傷勢倒下,未料他的哥哥M. 華格納(Moritz Wagner)今(23)日也傳出噩耗,前一場對熱火僅打了2分33秒的他,經MRI檢查後確認撕裂了左膝前十字韌帶,本季宣告報銷。

Moritz Wagner with a left knee injury.

Without contact.

Looks scary. pic.twitter.com/NfTHVR9Jz5