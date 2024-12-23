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魔術「德國兄弟」接連重傷！哥整季報銷　頭牌班凱羅接近復出

▲▼魔術華格納兄弟檔接連重傷。（圖／達志影像／美聯社）

▲魔術華格納兄弟檔接連重傷，哥哥M. 華格納（右）左膝前十字韌帶撕裂。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

魔術開季就折損一哥班凱羅(Paolo Banchero)，他僅打了5場就遭逢右斜腹肌撕裂重傷，第2得分手F.華格納(Franz Wagner)這個月初也出現同樣傷勢倒下，未料他的哥哥M. 華格納(Moritz Wagner)今(23)日也傳出噩耗，前一場對熱火僅打了2分33秒的他，經MRI檢查後確認撕裂了左膝前十字韌帶，本季宣告報銷。

23歲的F.華格納與27歲的M. 華格納是一對兄弟， 兩人自2021-22賽季開始一起披魔術戰袍，他們都是德國隊成員，弟弟F.華格納司職前鋒，這個月初遭逢右斜腹肌撕裂前，他本季出賽25場，場均能砍24.4分，是陣中的第2得分手，僅次於少主班凱羅的29分，但班凱羅開季只打了5場就倒下，傷勢也是右斜腹肌撕裂。

儘管少了兩大進攻手，魔術目前仍以18勝12敗排在東區第4，不過他們近況不佳，過去4戰吞下3敗，未料今日又傳來壞消息，22日迎戰熱火一役，僅打了2分33秒就傷退的替補長人M. 華格納，被診斷出左膝前十字韌帶撕裂，將接受手術治療，本季宣告報銷。

▲▼魔術華格納兄弟檔接連重傷。（圖／達志影像／美聯社）

▲魔術華格納兄弟檔接連重傷，弟弟F.華格納右斜腹肌撕裂。（圖／達志影像／美聯社）

主打5號位的M. 華格納，本季場均能得12.9分、4.9籃板和0.8抄截，在替補球員中，他的總得分排名第2，場均得分、籃板、抄截和三分命中率(36%)都創下個人生涯新高，被視為年度最佳第六人候選人之一，無奈他的賽季被迫提前告終。

根據《ESPN》的消息，自10月底以來就一直缺陣的班凱羅已經接近復出，F.華格納則預計在明年1月重新評估傷勢。

關鍵字： NBA魔術班凱羅華格納

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