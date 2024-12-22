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布朗尼「心臟驟停」產生心理障礙　能回到球場充滿感恩

▲▼湖人布朗尼。（圖／路透）

▲▼湖人布朗尼透露由於心臟驟停問題，造成他的心理障礙。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

湖人詹姆斯（LeBron James）的大兒子布朗尼（Bronny James）日前砍下生涯新高30分，在G聯盟逐漸手感加溫，兌現球迷對「詹皇之子」的期待。雖然是詹皇之子，但布朗尼的籃球路並不順遂，他去年曾有心臟驟停問題，當時外界一度認為他此生無法再回到球場，但如今他已成功克服心臟問題，在場上發光發熱。近日，布朗尼受訪提到，這段艱難過程對他造成了「心理障礙」。

布朗尼表示，「過去幾個月，我變得更成熟，要努力克服身體傷病和心理問題，但我有每天努力訓練並堅持下去。」，布朗尼進一步談到心理問題，他說心理問題是去年大學期間的心臟驟停引發的，「我想嘗試走出那個陰影，但這有點困難，我會努力克服。」

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2023年7月，布朗尼在南加州大學訓練時因心臟驟停而昏倒，之後接受手術治療，診斷出他患有先天性心臟缺陷。之後，布朗尼休養了數月，直到今年5月，NBA批准他參與聯盟活動，在6月，洛杉磯湖人以第55順位選中他，隨後簽下了一份4年790萬美元的合約。

▲▼湖人布朗尼。（圖／路透）

▲▼湖人布朗尼。（圖／路透）

布朗尼由於父親詹姆斯的關係，只要在場上就是鎂光燈所在之處，他在湖人打了7場NBA例行賽後，被下放至G聯盟南灣湖人尋求出賽機會，許多布朗尼的球迷因此開始關注G聯盟，南灣湖人的隊友葛拉罕（Devonte' Graham）在NBA出賽超過300場，這次能與詹皇之子一起作戰，也提出了看法，「布朗尼吸引了很多關注，但他知道如何應對，我覺得他打得不錯。」

心臟事件發生後，布朗尼曾懷疑是否能繼續打籃球，也面臨許多外界質疑，他在大學場均僅得4.8分、2.8籃板、2.1助攻。然而，對他來說，能繼續打球，無論是在G聯盟，或是在NBA舞台，他都表示自己已經很幸福，「我的家人、父母，非常感激我不僅能打籃球，還能自由行走並與他人交談，能繼續打我所熱愛的籃球是一種祝福，當時有可能完全無法再打球，所以我現在每天醒來都為此感到感恩。」

關鍵字： NBA布朗尼詹姆斯湖人心臟

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