公鹿悍將暗酸湖人「自私」　洛城舊將成史上第1人獎金破3200萬

▲公鹿悍將波提斯。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

公鹿昨(19)日以97比81擊敗雷霆，捧起NBA盃冠軍，陣中先發主將普林斯(Taurean Prince)成為史上首位連2年奪冠的球員，共獲得超過100萬美元(約3200萬台幣)的獎金，密爾瓦基悍將波提斯(Bobby Portis)自豪表示，他們與上屆冠軍湖人完全不同，會為了團隊利益犧牲自己，「我們不是好萊塢。」

"They don't even understand how I'm feelin' right now!"



Taurean Prince went back-to-back! ???? pic.twitter.com/BSrsjRk1NJ [廣告]請繼續往下閱讀... December 18, 2024

公鹿開季一度跌跌撞撞，甚至9戰輸了8場，當家頭牌「字母哥」安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)不斷被爆可能出走， 不過自11月中開始，密爾瓦基表現漸入佳境，現在勝率已回升到5成6，昨日還在NBA盃擊敗西區「少年龍頭」雷霆贏得冠軍，全隊每位球員喜獲51萬4971美元(約1679萬台幣)的獎金。

▲公鹿普林斯。（圖／達志影像／美聯社）

上季披紫金戰袍的3D側翼好手普林斯，成為NBA史上首位連2年贏得NBA盃(去年稱季中錦標賽)的球員，收穫超過100萬美元(約3200萬台幣)的獎金，他興奮吶喊，「他們根本無法理解我現在的感受！」

公鹿悍將波提斯談到球隊與去年冠軍得主湖人的差別，「我們不是好萊塢。」他直言，「我們有努力工作的球員，他們是無私的，為了團隊的利益而犧牲自己。這不是關於你得了多少分，而是關於贏球和團結。我們的團隊與他們的團隊不同，我們的團隊無私犧牲自己，在這方面我們是不同的，你根本無法比較這兩支球隊——完全無法比較。」

對此洛杉磯媒體《Lakers Daily》提出反駁，強調湖人去年與溜馬爭冠時，決賽送出多達25次助攻，與公鹿今年對雷霆的助攻數一樣，「上季的湖人確實有一些缺陷，他們在季後賽首輪5戰敗給了金塊。然而，並沒有太多證據表明他們是一支自私的球隊，他們上季的場均助攻數名列聯盟第5，達到了28.5次。」

▲公鹿悍將波提斯。（圖／達志影像／美聯社）