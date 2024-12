公鹿悍將暗酸湖人「自私」　洛城舊將成史上第1人獎金破3200萬

▲公鹿悍將波提斯。(圖/達志影像/美聯社)

記者游郁香/綜合報導

公鹿昨(19)日以97比81擊敗雷霆,捧起NBA盃冠軍,陣中先發主將普林斯(Taurean Prince)成為史上首位連2年奪冠的球員,共獲得超過100萬美元(約3200萬台幣)的獎金,密爾瓦基悍將波提斯(Bobby Portis)自豪表示,他們與上屆冠軍湖人完全不同,會為了團隊利益犧牲自己,「我們不是好萊塢。」

"They don't even understand how I'm feelin' right now!"



Taurean Prince went back-to-back! ???? pic.twitter.com/BSrsjRk1NJ