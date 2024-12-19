「唐西奇進攻不如厄文」　勇士格林點出2人最大差異

▲獨行俠雙槍唐西奇（左）、厄文（右）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

獨行俠「金童」唐西奇（Luka Doncic）是當今NBA最強得分機器之一，上賽季，他以場均33.9分首次榮膺得分王，本季場均也能攻下28.9分，排名聯盟第5，得分能力廣受認可，但勇士防守悍將格林（Draymond Green）大膽表示，「唐西奇進攻不如厄文。」

唐西奇在2018年NBA選秀以探花身份加入獨行俠，首個賽季就勇奪新人王，並在2019-20賽季起連續5年入選NBA年度第1隊及全明星賽，上賽季以場均33.9分首次榮膺得分王。唐西奇的運動能力不突出，但憑藉身高、節奏變化以及高超的籃球智商，他在場上打出全能表現，大三元次數達到80次，位列歷史第7。

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本賽季至今，他參加20場比賽，場均數據為28.9分（聯盟第5）、8.6籃板（第22）、8.2助攻（第8）、2.1抄截（第2），三分球命中率為35.5%，進攻端表現依然出色。

▲獨行俠唐西奇（左）、勇士格林。（圖／達志影像／美聯社）

勇士格林2017年曾榮膺年度最佳防守球員，生涯4次入選年度防守第1隊，日前他在自己的播客節目《The Draymond Green Show》中談到唐西奇進攻獨特之處，「唐西奇身高有203公分，他的傳球視野也很棒，能從高位傳出精彩好球，他的突破經常能讓對手反應過度，再加上他會使用後撤步跳投，防守他非常困難。」

格林也比較了唐西奇與他的搭檔厄文（Kyrie Irving），「唐西奇、厄文都是想得分就可以得分的球員，我這話聽起來可能很瘋狂，但唐西奇在進攻上不如厄文全面。」

▲獨行俠厄文。（圖／達志影像／美聯社）

「唐西奇是我見過技術最全面、最優秀的球員之一，大家都知道他的投射能力很強，但是唐西奇在接球後投籃方面不如厄文，厄文的進攻幾乎沒有弱點，他更難守，可以從場上任何位置得分，這真的很強。」格林補充道。

本賽季，厄文在接球投籃方面貢獻全隊第2高的88分（命中率42.3%），而唐西奇則排在第5，得到57分（命中率43.5%）。