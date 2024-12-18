大專棒球聯賽公開一8強出爐！2隊難逃降級命運

▲台灣體大前進8強。（圖／大專體總提供）

記者楊舒帆／台北報導

113學年度大專棒球聯賽預賽最終日，台灣體大以4比3擊敗輔仁大學，確定以9勝6敗、第6名之姿晉級8強。中信科技大學、嘉義大學也分別拿下勝利，搶下最後兩張晉級門票。

「其實昨天贏台東大學就確定了。」台體大總教練林宗毅表示，由於在對戰關係和優質率都具優勢，今日比賽採取無壓力的投手輪值戰術，共動用8名投手，「讓比較少上場的球員表現，看有沒有我們沒注意到的可用之兵。」

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台體大在3局下率先攻下3分，但6局上被追平。直到8局下，高昱希敲出二壘安打後，靠著對方投手傳球失誤取得超前分。9局上，洪庭文先登板，製造兩個出局後因保送被換下，由洪晨勛接手，雖投出觸身球，但最終以三振拿下勝利。

大三生洪庭文今年擔任學弟後盾，預賽7場出賽拿下3次救援成功。他坦言，今天因出賽頻繁感到疲勞，控球不穩才提早退場：「其實自己的策略也是想盡快結束比賽。」

林宗毅前日因球隊遭文化大學逆轉而錯失提前晉級機會，賽後獨自步行回旅館。他說這是在台東比賽輸球後的習慣：「思考教練團能為球員做些什麼，要先檢討自己，再檢討球員表現。如果是球員失誤，那不在我們控制範圍，但調度運用和暫停時機是否得當，都需要檢討。」

另一方面，中信科大以3比2逆轉美和科大，以第7名之姿晉級；嘉義大學則以4比0擊敗明新科大，憑藉對戰優勢擠進8強。值得注意的是，高雄大學以2勝13敗墊底，確定與世新大學一同降級至公開二級。

▲嘉義大學吊車尾進八強。（圖／大專體總提供）