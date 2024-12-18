台電火力全開扣倒勝　爆米花聯盟與台壽霸龍爭隊史首冠

▲台電蔡智榆2安打、3得分。（圖／中華棒協提供）

記者楊舒帆／綜合報導

爆米花聯盟18日進行四強賽，台灣電力發揮火力，前6局灌進14分，最終以14比2提前扣倒新北禾聯，闖進冠軍戰，將與臺中台壽霸龍爭冠，兩隊過去都沒有得過冠軍殊榮。

台電首局就靠著李冠賢安打及對方投手逸信‧阿納斯失誤攻下1分，2局下李育全掃出二壘安打，鄭俊瑋、林軒逸也連續安打，攻下2分。新北禾聯3局上由邱郡安打開啟反攻，李君國高飛犧牲打追回1分。

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台電3局下繼續發威，保送上壘後，蔡智榆、顏國晉連續安打攻下1分，也將對方投手打退場，隨後鄭俊瑋高飛犧牲打也進帳1打點，拉開至5比1。新北5局上再度靠邱郡長打帶路，追回1分。

台電5局下由李育全掃出長打貢獻2打點，6局下靠著對方投手群3次保送，4支安打串連下，一口氣灌進7分，最終提前7局以14比2獲勝。台電火力全開，蔡智榆2安打、3得分，顏國晉與李育全皆為2安打、2打點、2得分。

台電由側投林奕丞先發，投2.2局被敲3支安打，失1分；巴青少接替2.1局被敲4支安打，奪2次三振，也失1分；陽邯杰、王宇傑把守最後一關，都無失分。

本屆爆米花聯盟全新冠軍戰組合出爐，臺中台壽霸龍首度爭冠，台電隊史曾3度叩關（2020、2022、2023年）冠軍戰都不敵合作金庫，隨著合作金庫在四強賽敗北，兩支隊伍都將寫下歷史，爭取隊史首冠。