世界大賽首支再見滿貫砲　Freeman紀念球156萬美元落槌

▲弗利曼(Freddie Freeman ) 。(圖/路透)

文/中央社

美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇好手弗利曼(Freddie Freeman)今年世界大賽第1戰擊出再見滿貫砲寫下紀錄,這顆紀念球本週末在拍賣會以156萬美元(約新台幣5112萬元)落槌。

根據路透社報導,SCP拍賣公司(SCP Auctions)沒有透露這顆球的買家,弗利曼是在世界大賽第1戰於主場對上紐約洋基時,於第10局2人出局後擊出滿壘全壘打,協助道奇以6比3獲勝。

弗利曼在世界大賽前4戰皆轟出全壘打,全隊最後也在第5戰拿下冠軍,弗利曼榮獲世界大賽最有價值球員。

???? Freddie Freeman's 2024 World Series walk-off grand slam baseball sold for $1.56 million in last night's December Dynasty, making it the third most valuable baseball of all time! ???? pic.twitter.com/0vV3qfI6Uf

SCP拍賣公司表示,這次拍賣於12月4日開始,14日晚間結束,總共出價22次。

SCP拍賣公司總裁柯勒(David Kohler)在一份聲明中表示:「我們非常榮幸能經手世界大賽史上最重要的文物之一,其歷史可以追溯到1903年。」

這顆球的拍賣價是歷年最高之一,弗利曼隊友大谷翔平今年50盜50轟的紀念球在10月是以439.2萬美元(約新台幣1.41億)價格成交。

弗利曼這支世界大賽史上唯一的再見滿貫轟,當時球越過道奇球場右外野全壘打牆,落在10歲的魯德曼(Zachary Ruderman)腳下,後者將球踢給他的父親尼可(Nico)。

住在洛杉磯的魯德曼以為他當天稍早離開學校是去摘牙套,但他的父母給了他世界大賽第1戰的門票,讓他大吃一驚。

魯德曼家人在一份聲明中表示:「我們家人希望這顆球能在道奇球場展出,這樣道奇與所有棒球迷都可見證洛杉磯一段非常特殊的歷史。」

Ten-year-old Zachary Ruderman thought he was leaving school early to get his braces removed.



Instead, his parents took him to Dodger Stadium for Game 1 of the World Series. He then caught Freddie Freeman’s walk-off grand slam ball.



It will go to auction in December.… pic.twitter.com/jCqKCDW1fj