運動雲

>

世界大賽首支再見滿貫砲　Freeman紀念球156萬美元落槌

▲▼ 弗利曼（Freddie Freeman ） 。（圖／路透）

▲弗利曼（Freddie Freeman ） 。（圖／路透）

文／中央社

美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇好手弗利曼（Freddie Freeman）今年世界大賽第1戰擊出再見滿貫砲寫下紀錄，這顆紀念球本週末在拍賣會以156萬美元（約新台幣5112萬元）落槌。

根據路透社報導，SCP拍賣公司（SCP Auctions）沒有透露這顆球的買家，弗利曼是在世界大賽第1戰於主場對上紐約洋基時，於第10局2人出局後擊出滿壘全壘打，協助道奇以6比3獲勝。

[廣告]請繼續往下閱讀...

弗利曼在世界大賽前4戰皆轟出全壘打，全隊最後也在第5戰拿下冠軍，弗利曼榮獲世界大賽最有價值球員。

SCP拍賣公司表示，這次拍賣於12月4日開始，14日晚間結束，總共出價22次。

SCP拍賣公司總裁柯勒（David Kohler）在一份聲明中表示：「我們非常榮幸能經手世界大賽史上最重要的文物之一，其歷史可以追溯到1903年。」

這顆球的拍賣價是歷年最高之一，弗利曼隊友大谷翔平今年50盜50轟的紀念球在10月是以439.2萬美元（約新台幣1.41億）價格成交。

弗利曼這支世界大賽史上唯一的再見滿貫轟，當時球越過道奇球場右外野全壘打牆，落在10歲的魯德曼（Zachary Ruderman）腳下，後者將球踢給他的父親尼可（Nico）。

住在洛杉磯的魯德曼以為他當天稍早離開學校是去摘牙套，但他的父母給了他世界大賽第1戰的門票，讓他大吃一驚。

魯德曼家人在一份聲明中表示：「我們家人希望這顆球能在道奇球場展出，這樣道奇與所有棒球迷都可見證洛杉磯一段非常特殊的歷史。」

關鍵字： 洛杉磯道奇MLB弗利曼Freddie Freeman拍賣紀念球

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

味全龍「22歲游擊手」未列保留名單！　IG告別球員身份

味全龍「22歲游擊手」未列保留名單！　IG告別球員身份

震撼！軟銀王牌捕手甲斐投奔巨人　傳15億日圓重金網羅

震撼！軟銀王牌捕手甲斐投奔巨人　傳15億日圓重金網羅

勇士新星晃過唐西奇「不出手」挨鍋　美媒酸：K湯竟為他讓出先發

勇士新星晃過唐西奇「不出手」挨鍋　美媒酸：K湯竟為他讓出先發

合約總值57.5萬美元！台鋼雄鷹與30轟洋砲魔鷹完成續約

合約總值57.5萬美元！台鋼雄鷹與30轟洋砲魔鷹完成續約

讀賣巨人菅野智之終於圓「美」夢！4.2億加盟金鶯

讀賣巨人菅野智之終於圓「美」夢！4.2億加盟金鶯

WBSC年度回顧12強台灣奪冠平均年齡27歲　一數據超越經典賽

WBSC年度回顧12強台灣奪冠平均年齡27歲　一數據超越經典賽

羽球一哥「球衣大出包」　大馬官員震怒！台灣品牌道歉了

羽球一哥「球衣大出包」　大馬官員震怒！台灣品牌道歉了

清宮幸太郎驚訝在台逛7-11被認出　憶威廉波特少棒台灣家長應援聲

清宮幸太郎驚訝在台逛7-11被認出　憶威廉波特少棒台灣家長應援聲

快訊／攻城獅公布重量級新任總教練　約旦男籃主帥威森加盟

快訊／攻城獅公布重量級新任總教練　約旦男籃主帥威森加盟

亞運銀牌黃詩媛、徐巧楹領軍　巨研科技奪軟網年終團體總決賽冠軍

亞運銀牌黃詩媛、徐巧楹領軍　巨研科技奪軟網年終團體總決賽冠軍

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

熱門新聞

味全龍「22歲游擊手」未列保留名單！　IG告別球員身份

震撼！軟銀王牌捕手甲斐投奔巨人　傳15億日圓重金網羅

勇士新星晃過唐西奇「不出手」挨鍋　美媒酸：K湯竟為他讓出先發

合約總值57.5萬美元！台鋼雄鷹與30轟洋砲魔鷹完成續約

讀賣巨人菅野智之終於圓「美」夢！4.2億加盟金鶯

WBSC年度回顧12強台灣奪冠平均年齡27歲　一數據超越經典賽

讀者回應

﻿

熱門新聞

1味全龍「22歲游擊手」未列保留名單！　IG告別球員身份

2震撼！軟銀王牌捕手甲斐投奔巨人

3美媒酸：K湯竟為他讓出先發

4總值57.5萬美元！台鋼與魔鷹完成續約

5菅野智之終於圓「美」夢！4.2億加盟金鶯

最新新聞

132歲拉脫維亞男籃球員墜樓身亡

2不被籃球圈認可　林勵轉戰SBL找自信

3總值57.5萬美元！台鋼與魔鷹完成續約

4約旦男籃主帥　威森接任攻城獅總教練

5場均24.5分　69大魔王盧峻翔奪單周MVP

熱門快報

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

被林安可形容野球魂人物　清宮幸太郎不敢拚全壘打：我會輸！

清宮幸太郎用中文喊「放馬過來」　王威晨笑回：放獅子、大象

與中華隊情蒐功臣齊返母校　陳柏清勉學弟：無法打球轉任情蒐也不錯

中職多隊探詢 #林家正 坦言仍首重美職：很積極想回到美國

曹錦輝分享練投影片　41歲飆出火球驚呆粉絲

同事拖地撞倒整櫃螺絲 同事笑：撿不完了

坤達.楊祐寧合唱〈放手〉 柯佳嬿PO影片：喝多少？#星光雲reels

【地表最強戰車】M1A2T首批抵台！深夜運送畫面曝

M1A2T來了！台灣戰車戰力終於從80年代跨進21世紀

嘉明湖山屋下雪了！ 山友嗨喊：越來越大囉
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366