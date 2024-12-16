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慶幸逃離全是傷兵的鵜鶘　老鷹神偷疑前東家遭下蠱：水不對勁！

▲▼老鷹神偷丹尼爾斯。（圖／路透）

▲老鷹神偷丹尼爾斯。（圖／路透，下同）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

「神偷」丹尼爾斯（Dyson Daniels）離開鵜鶘後，本季在老鷹打出名堂。近日，丹尼爾斯在接受《The Stein Line》記者費雪（Jake Fischer）訪問時表示，他注意到前東家鵜鶘今年戰績僅5勝22敗，知道鵜鶘的輪替球員瘋狂受傷，他認為前東家不僅僅是運氣不好，而是被下蠱，「那支球隊被詛咒了，每年都會有新問題，我很高興我已經不在那裡了。」

費雪見丹尼爾斯的笑容帶著些許玩味，再次問道，「因為詛咒嗎？」丹尼爾斯非常肯定地回答道，「是啊，就是詛咒啊，我在鵜鶘有過4、5次腳踝受傷，他們那邊的水好像有什麼不對勁，你看他們有腿筋問題、有膝蓋問題，還有腦震盪，什麼問題都有，我不知道那是怎麼回事。」

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▲▼老鷹神偷丹尼爾斯。（圖／路透）

話雖如此，但丹尼爾斯在鵜鶘的時光其實沒有不開心，他表示，對自己前2年的表現並不滿意，但他並不責怪球隊或任何超自然的力量，「我不會指責任何人，我責怪自己，是我不夠穩定。前兩年我的表現起伏很大，有些比賽打得很好，但也有些比賽打得很糟，我沒有找到穩定性，而且鵜鶘有很多好球員。」

今年是丹尼爾斯職業生涯中首次擔任全職先發，他場均上陣33.8分鐘，能拿下13.5分、5籃板、3.3助攻，並以場均3次抄截和6.3次干擾傳球領先全聯盟。

關鍵字： NBA丹尼爾斯老鷹鵜鶘抄截

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