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17勝9敗火箭該「梭哈」交易巴特勒？　總管表態：滿意現狀

▲▼熱火巴特勒陷入與火箭交易傳聞。（圖／達志影像／美聯社）

▲熱火巴特勒陷入與火箭交易傳聞。（圖／達志影像／美聯社，下同）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

熱火「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）近期深陷交易傳聞，《ESPN》名記者查拉尼亞（Shams Charania）爆料，包括火箭、獨行俠、勇士和太陽都是「士官長」心儀的下家，其中火箭被點名是最適配的落腳處，對此火箭總經理史東（Rafael Stone）今（16）日公開表態。

《SiriusXM NBA Radio》節目近期邀請火箭總經理史東作客，由於本季火箭戰績打出驚奇，截至台灣時間16日，他們以17勝9敗的戰績排名聯盟第5，許多專家認為火箭缺乏王牌球星，巴特勒正是完美契合火箭的對象，應該要「梭哈」交易。

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但史東顯然有不同看法，他表示球隊目前不急於求成，並以雷霆總經理普瑞斯蒂（Sam Presti）去年的名言自勉，「我們必須先把眼前的事做好，才能開始談論成功的可能。」意指在衝擊總冠軍之前，應該先打好基礎或完成必要的準備。

▲▼熱火巴特勒陷入與火箭交易傳聞。（圖／達志影像／美聯社）

史東表示，「我喜歡這支球隊，我們不打算做任何改變，如果本賽季有任何變動，我會非常驚訝。」史東再補充道，「我們滿意目前的狀態，希望能繼續培養我們的球員，全力以赴。」

史東也透露，依然會聽取各隊開給他的交易包裹，「至於我會聽取其他球隊的提議嗎？當然會，這是我的工作。但再次強調，沒有跡象表明我們現在或近期內會進行任何重大操作。」

 
關鍵字： NBA巴特勒熱火勇士獨行俠火箭

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