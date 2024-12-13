夢想家中場遊戲2度惹議！球團今「降低難度」終於送出20萬獎金

▲夢想家中場遊戲2度惹出爭議，20萬獎金終於送出去了。（圖／翻攝自YouTube／TPBL，下同）

記者游郁香／綜合報導

福爾摩沙夢想家中場高球遊戲2度爆出爭議，繼前戰神洋將牧倫斯意外揭發「洞口太小」的問題，本周則是吉祥物意外伸手「助攻」進20萬元洞口不算數，被大批網友狂酸「玩不起」，球團今(13)晚大幅降低遊戲難度，改到半場推桿，終於出現「一桿進洞」的幸運男球迷，20萬獎金總算送出去。

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夢想家今晚在台中洲際迷你蛋迎戰新竹攻城獅，賽前夢想家官方粉專遭網友灌爆，起因是他們11日比賽時，一名女球迷參加中場高爾夫球遊戲，她推桿時力道過大，球完全偏離軌道，夢想家吉祥物優尼獸伸手要接球，沒想到把球碰進20萬元的洞口，他連忙示意不算，球團第一時間也再給該名球迷一次機會。

但大批網友對優尼獸把球碰進洞口，球迷卻只得到「再挑戰一次」感到不滿，認為是吉祥物自己伸手「助攻」，獎金應該算數，紛紛到夢想家官方粉專留言，「難得可以洗白，20萬給小妹妹獲得洗白機會，現在把自己搞更黑了。」「20萬一點小錢都付不出來，玩不起嘛，笑死人了！」

針對各界的意見，夢想家球團在今晚展示誠意，主動降低遊戲難度，讓參賽球迷改到中場推桿，大幅縮短距離，第3位登場的男球迷一桿進洞，20萬獎金終於送出去，全場嗨爆，夢想家也化解了「公關危機」。

在主場還未嚐敗績的夢想家，此戰依舊打得強勢，洋將貝奇猛轟24分、7籃板，「夢想小跑車」林俊吉也貢獻20分、7籃板和3助攻，聯手率隊以96比81收下主場6連勝，以7勝3敗佔據聯盟第2，攻城獅則是2勝7敗墊底。

▲夢想家林俊吉。（圖／夢想家提供）