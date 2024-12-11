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大谷用「一」總結道奇首年！調皮喊話菊池：繼承我的天使置物櫃

▲▼ 大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

菊池雄星加盟洛杉磯天使隊。大谷翔平於9日接受媒體聯訪時，對於花卷東高校即將進駐自己曾效力六年的主場，笑言，「感覺有點不可思議，希望他能繼承我的置物櫃。」

明年即將重返投手丘的大谷表示，即使回歸二刀流，也不會放棄盜壘戰術。「比起盜壘次數，我更重視成功率。只要判斷進壘機會高，即使在投球日，我也會做好盜壘準備。」他強調，高成功率的盜壘更能為球隊帶來勝利。

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談到個人生涯發展，大谷坦言從未擔心動力不足的問題。「每往前一步，就越發現自己的不足，這反而增添了我的野心。」他表示，現役期間持續提升技術與體能才是最重要的目標。

當被問及用一個漢字總結2024年時，大谷翔平露出笑容說，「這個有趣的問題好久不見了。」他仔細思考後表示，可以是世界大賽優勝的「優」，也可以是締造大聯盟首次50轟50盜紀錄的「五」，還可以是加盟道奇第一年的「一」。

最終，大谷選定了「一」字代表這一年。「因為不僅是我加入道奇的第一年，也在這裡拿下生涯首座世界大賽冠軍。『一』字最能代表這些重要的第一次。」

談到自己的極限與未來發展，大谷翔平直言，「童年時期的我完全想像不到有朝一日能來到大聯盟，更別說成為全壘打王、MVP得主，甚至奪得世界大賽冠軍。」他認為，隨著不斷進步，眼前的視野也逐漸開闊。「對我來說，一步一步來，適度展望未來就足夠了。

關鍵字： 棒球大谷翔平菊池雄星洛杉磯天使隊道奇盜壘

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