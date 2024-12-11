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大谷分享二刀流復出計畫　投球已達113公里！美日心理調適大不同

▲▼ 大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

道奇隊大谷翔平今（10）日在轉隊滿週年時接受線上媒體聯訪，談到明年重返二刀流時，分享了對跑壘策略、傷後復健，以及美日職棒心理調適的不同看法。

關於明年重返投手丘後的跑壘策略，大谷表示要視打序安排而定，「要看誰在我前後打擊。今年開季我打第二棒，貝茲（Mookie Betts）打第一棒，他傷癒歸隊時我們互換。打序的不同會改變跑壘的考量。」

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「如果後面是容易打成雙殺打的打者，即使失敗風險較高的情況下也可能需要盜壘，這也要看分差。每年陣容都會有變化，中心打線也會調整，所以需要和新隊友多溝通。」

對於左肩脫臼後的復健心得，大谷說，「打擊方面，目前尚未開始揮棒、練打，投球已經可以投到70英里（約113公里）左右。每次受傷，無論是左膝、右肘或這次的左肩，都會有新的發現。隨著復健階段提升，每天都會有新的體會。」

談到總教練羅伯茲（Dave Roberts）重視心理調適，大谷分享了美日職棒的差異，「美國每支球隊都有心理教練，道奇隊的心理教練甚至會進入球員休息區。美國比較把心理當作技術的一部分，會依照選手個別需求來設計。相較之下，日本比較偏向『拼勁！拼勁！』的風格，這也是見仁見智，有人適合有人不適合。」

對於明年重返二刀流的想法，大谷翔平說，「因為之前一直是以指定打擊和先發投手的方式進行，當然會以此為基準。」不過，要如何調整投球方式會依據當時的隊友陣容而改變，「為了季後賽，為了像今年一樣最後能夠獲勝，球季中需要更好的規劃，所以理想的情況是在展望這些的同時與球隊商討來設計。基本上以2021年到2023年那樣，盡量接近規定打席數和投球局數的出賽量為理想，希望能夠靈活應對。」
 

關鍵字： 大谷翔平二刀流跑壘策略心理調適復健

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