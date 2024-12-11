專訪／細膩野球追近日本！陳冠宇看好陳柏清、林昱珉接班左投

▲世界12強棒球賽冠軍戰，陳冠宇。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／專訪

12強奪冠讓陳冠宇打敗日本一軍的願望成真，展望未來，他認為台灣有機會更接近日本，盼12強奪冠帶動環境提升，看好年輕選手未來在國際賽打出更精彩的戰役，包含年輕左投林昱珉、陳柏清，未來都能帶著榮耀前進。

這一次中華隊真的做到了。陳冠宇說，「其實在我回來中職之後，覺得台灣棒球所有的細節越來越接近日本，當時就覺得，有好的投手就有機會跟日本抗衡，是很大的關鍵。」

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陳冠宇分析道，「打擊出去的結果不能控制，但守備細膩度是可以控制的，還有投手投進好球帶，給自己自信這部分也是可以控制的。中職越來越多年輕選手能掌握這點，控制好自己能控制的，至於不能控制的部分，就靠信心補足，這是中華隊奪冠關鍵的一點。」

回想關鍵戰役，陳冠宇說，「沒有阿立（林立）、（陳）晨威上壘，就沒有（陳）傑憲金牌戰的3分砲，首戰沒有潘傑楷內野安打、沒有（李）凱威安打以及阿坤（江坤宇）的保送，就沒有晨威滿貫砲，每個人都把該做的事情做到了。對我們來說，少一個人都不行。陳柏清對美國投的2局也很關鍵，所以每個人都很重要。」

日本名將鹿取義隆解析12強金牌戰時，特別提到中華隊已經完全掌握「細膩棒球」的精髓。第七局一、二壘有人時的雙盜戰術，就是最好的證明。鹿取義隆受訪時說，「這原本是日本隊的拿手絕活，但這次反而被中華隊搶先施展。」陳冠宇認為，「那次雙盜壘也是很重要的戰術，雖然沒有得分，但帶給日本很大的壓力。」

「台灣資質不差，只是選才沒辦法像日本一樣多，環境與制度還有一段差距，但這些都是有辦法彌補的，例如環境改變、台灣對棒球的認知，以及年輕選手對自己的要求等。」陳冠宇說。

若能提升訓練環境、薪資水準等層面，讓球員更無後顧之憂地在場上拚戰，應該是台灣棒球未來可以前進的方向。陳冠宇認為，「這批年輕選手都知道接下來自己該做的事，包含一些還沒浮出檯面、未入選12強中華隊的選手也是。老實說，不管投手、野手，我很看好接下來跟其他國家都能打出很精彩的比賽。」

陳冠宇從2010年洲際盃開始成為國家隊重要的左投。這次12強賽也有林昱珉、陳柏清兩位年輕左投扛起先發角色，陳冠宇認為，「被選到12強，都值得為自己肯定，我以前就是抱著這樣的心態，當下壓力不會像學長一樣很大。」

他希望學弟們好好運用這些比賽經驗，「這些經驗不是每個人都能擁有，也是夢寐以求一輩子的，得到之後，如何轉換成棒球生涯的養分才是重點。林昱珉和陳柏清都表現非常好，希望他們下次被選中時，也可以有不錯的表現。但這些過程不要視為壓力，而是讓棒球路更順暢。」

特別提到陳柏清，陳冠宇期待他在這精彩的一年後，能更有自信，「他這次有點怯場、也比較疲累，有了經驗後，當他未來成為學長時，必須要帶著學弟們，帶著這份榮耀繼續前進。」

▲世界12強棒球賽東京複賽，陳柏清 。（圖／記者李毓康攝）