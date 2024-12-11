運動雲

>

專訪／細膩野球追近日本！陳冠宇看好陳柏清、林昱珉接班左投

▲▼世界12強棒球賽冠軍戰，陳冠宇。（圖／記者李毓康攝）

▲世界12強棒球賽冠軍戰，陳冠宇。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／專訪

12強奪冠讓陳冠宇打敗日本一軍的願望成真，展望未來，他認為台灣有機會更接近日本，盼12強奪冠帶動環境提升，看好年輕選手未來在國際賽打出更精彩的戰役，包含年輕左投林昱珉、陳柏清，未來都能帶著榮耀前進。

這一次中華隊真的做到了。陳冠宇說，「其實在我回來中職之後，覺得台灣棒球所有的細節越來越接近日本，當時就覺得，有好的投手就有機會跟日本抗衡，是很大的關鍵。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳冠宇分析道，「打擊出去的結果不能控制，但守備細膩度是可以控制的，還有投手投進好球帶，給自己自信這部分也是可以控制的。中職越來越多年輕選手能掌握這點，控制好自己能控制的，至於不能控制的部分，就靠信心補足，這是中華隊奪冠關鍵的一點。」

回想關鍵戰役，陳冠宇說，「沒有阿立（林立）、（陳）晨威上壘，就沒有（陳）傑憲金牌戰的3分砲，首戰沒有潘傑楷內野安打、沒有（李）凱威安打以及阿坤（江坤宇）的保送，就沒有晨威滿貫砲，每個人都把該做的事情做到了。對我們來說，少一個人都不行。陳柏清對美國投的2局也很關鍵，所以每個人都很重要。」

日本名將鹿取義隆解析12強金牌戰時，特別提到中華隊已經完全掌握「細膩棒球」的精髓。第七局一、二壘有人時的雙盜戰術，就是最好的證明。鹿取義隆受訪時說，「這原本是日本隊的拿手絕活，但這次反而被中華隊搶先施展。」陳冠宇認為，「那次雙盜壘也是很重要的戰術，雖然沒有得分，但帶給日本很大的壓力。」

「台灣資質不差，只是選才沒辦法像日本一樣多，環境與制度還有一段差距，但這些都是有辦法彌補的，例如環境改變、台灣對棒球的認知，以及年輕選手對自己的要求等。」陳冠宇說。

若能提升訓練環境、薪資水準等層面，讓球員更無後顧之憂地在場上拚戰，應該是台灣棒球未來可以前進的方向。陳冠宇認為，「這批年輕選手都知道接下來自己該做的事，包含一些還沒浮出檯面、未入選12強中華隊的選手也是。老實說，不管投手、野手，我很看好接下來跟其他國家都能打出很精彩的比賽。」

陳冠宇從2010年洲際盃開始成為國家隊重要的左投。這次12強賽也有林昱珉、陳柏清兩位年輕左投扛起先發角色，陳冠宇認為，「被選到12強，都值得為自己肯定，我以前就是抱著這樣的心態，當下壓力不會像學長一樣很大。」

他希望學弟們好好運用這些比賽經驗，「這些經驗不是每個人都能擁有，也是夢寐以求一輩子的，得到之後，如何轉換成棒球生涯的養分才是重點。林昱珉和陳柏清都表現非常好，希望他們下次被選中時，也可以有不錯的表現。但這些過程不要視為壓力，而是讓棒球路更順暢。」

特別提到陳柏清，陳冠宇期待他在這精彩的一年後，能更有自信，「他這次有點怯場、也比較疲累，有了經驗後，當他未來成為學長時，必須要帶著學弟們，帶著這份榮耀繼續前進。」

▲▼世界12強棒球賽東京複賽，陳柏清 。（圖／記者李毓康攝）

▲世界12強棒球賽東京複賽，陳柏清 。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： 陳冠宇台灣棒球國際賽年輕選手金牌戰

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

朱育賢確定後換兄弟「雙子」受矚！詹子賢風向明朗

朱育賢確定後換兄弟「雙子」受矚！詹子賢風向明朗

陳韻文4隊爭搶！談判進尾聲　林家正獲中職球隊青睞

陳韻文4隊爭搶！談判進尾聲　林家正獲中職球隊青睞

台鋼兄弟二選一！詹子賢去向未定盼今後明朗

台鋼兄弟二選一！詹子賢去向未定盼今後明朗

12強奪冠再戰明年WBC資格賽？郭俊麟、潘傑楷鬆口給答案

12強奪冠再戰明年WBC資格賽？郭俊麟、潘傑楷鬆口給答案

新北U18／大阪隊由輟學生組成　監督讚嘆：台灣棒球水準超乎想像

新北U18／大阪隊由輟學生組成　監督讚嘆：台灣棒球水準超乎想像

狀元籤虎視眈眈？台鋼給林家正高評價！本人仍傾向留美

狀元籤虎視眈眈？台鋼給林家正高評價！本人仍傾向留美

郭俊麟回台笑稱焦點較少 談WBC資格賽難度高

郭俊麟回台笑稱焦點較少 談WBC資格賽難度高

驚悚！「龍王」腳踝90度翻船大扭　巴恩斯痛喊：感覺不到我的腳

驚悚！「龍王」腳踝90度翻船大扭　巴恩斯痛喊：感覺不到我的腳

陳子豪準備掀搶人大戰！味全龍補強未完也要加入競逐

陳子豪準備掀搶人大戰！味全龍補強未完也要加入競逐

專訪／「餅王配」果斷調度、心靈雞湯　陳冠宇：未來當教練好經驗

專訪／「餅王配」果斷調度、心靈雞湯　陳冠宇：未來當教練好經驗

17歲妹跨坐男下體「脫衣猛搖」女友氣炸！安全帽K到她哭哭求饒

熱門新聞

朱育賢確定後換兄弟「雙子」受矚！詹子賢風向明朗

陳韻文4隊爭搶！談判進尾聲　林家正獲中職球隊青睞

台鋼兄弟二選一！詹子賢去向未定盼今後明朗

12強奪冠再戰明年WBC資格賽？郭俊麟、潘傑楷鬆口給答案

新北U18／大阪隊由輟學生組成　監督讚嘆：台灣棒球水準超乎想像

狀元籤虎視眈眈？台鋼給林家正高評價！本人仍傾向留美

讀者回應

﻿

熱門新聞

1「雙子」動向受矚！詹子賢談判縮小範圍

2陳韻文4隊爭搶！林家正中職球隊青睞

3台鋼？兄弟？詹子賢去向未定

412強奪冠再戰明年WBC資格賽？郭俊麟、潘傑楷鬆口給答案

5大阪隊吞敗　監督讚嘆台灣棒球水準高

最新新聞

1他反向擊打沙坑救球　下秒逆飛進洞驚呆網

2林家正回台打中職？　經紀公司回應了

3大谷翔平明年重拾二刀流！　紅雀日裔好手直呼惡夢「不想面對」

4細膩野球追近日本！陳冠宇看好未來

5「餅王」配果斷調度　陳冠宇獲經驗

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

「森鉅M」交通便利商圈豐富，千億投資加持，兼具交通與機能，搶先入住智慧生活圈！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

總統催婚！郭俊麟單膝下跪　在迪士尼求婚陳冠宇：他說好

曹錦輝分享練投影片　41歲飆出火球驚呆粉絲

老婆車上嗨放《曾頌恩應援曲》　辰己涼介：該送她去台灣嗎？

潘文輝狂飆161公里 　「火球」追平羅、曹

#林家正 微調打擊開心敲安！粉絲暴增成「家正婦」害羞謝支持

迷路動物夜裡無助徘徊　暖心警衛開門庇護幫找家

炒飯王冠軍「終止學生愛心餐」　老闆嘆：不是家長吃爽的地方

正妹粉絲和周杰倫合唱《珊瑚海》　 一開口網驚喜：好好聽！

連兩天被問對台軍演　陸外交部：台灣沒什麼國防部

中共盤踞第一島鏈封控、拒止外軍　我軍證實：數量非常驚人
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366