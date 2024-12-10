郭俊麟回台笑稱焦點較少 談WBC資格賽難度高

▲世界12強棒球賽冠軍戰，郭俊麟。（圖／記者李毓康攝）

文／中央社

世界12強棒球賽台灣隊奪冠之後，陣中球員都活動滿檔，不過郭俊麟日前一直在日本玩，他今天笑說，隊友們比較累，「我焦點比較少，比較享受。」他也談到WBC資格賽的想法。

郭俊麟在世界12強賽結束之後，就留在日本旅遊、休假，前幾天才剛回台灣，所以比較少參與到活動及通告。他今天笑說：「我都在國外玩，焦點比較少一點，他們（隊友）比較累、我比較享受，沒有參與到那一塊。」

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在12強台灣隊奪冠之後，郭俊麟就有表達過，這次12強有可能是他最後一次披國家隊戰袍，未來交棒給學弟。今天被問到是否有意願參加明年2月底世界棒球經典賽（WBC）資格賽，郭俊麟直言，「我覺得很難，（入選）應該機率很低。」

郭俊麟提到，「自己也知道已經沒辦法像年輕人一樣能主宰局面，當然如果真的有機會（打資格賽）應該還是可以，只是說這次12強結束後，還是會專注在明年球季為主，國際賽給學弟他們主宰就好。」

這次在日本旅遊時，郭俊麟也有跟以前西武獅隊友平良海馬見面，2人並沒有談論到12強的話題，不過郭俊麟爆料，「他（平良海馬）載我回飯店之後，還問我有沒有零錢，因為他的信用卡在停車場刷不過。」