大谷翔平「鈔能力」驚人！年創造324億收益　助道奇補強大物

▲ 大谷翔平 。（圖／路透）

記者楊舒帆／綜合報導

大谷翔平效應為道奇隊帶來驚人營收，根據《洛杉磯時報》報導，年度經濟效益預估達數億美元規模，若加計年薪延後支付的投資效益，更可能為球團創造高達10億美元（約324.3億新台幣）的收益。

道奇隊行銷負責人羅森（Lon Rosen）表示，「為洛杉磯地區社會帶來了新的活力。許多人開始關注道奇隊，購買商品、門票、熱狗，以及各種相關產品。」雖然球隊尚未公開大谷相關的具體收益總額，但目前報導估計，他為球團帶來的年度經濟效益將達到九位數（數億美元）。此外，若加上使用年薪延後支付部分的投資機會，預計將為球團帶來10億美元（約324.3億新台幣）利潤的「營收機器」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「因為翔平幫助建立勝利文化，球團的業務也隨之蒸蒸日上。無論是贊助、商品、售票，他都能帶來貢獻。」在大谷加入後，道奇隊每次簽下超過1億美元（約32.43億新台幣）的大型合約時，都能在年薪前先支付高額簽約金。史奈爾（Blake Snell）獲得5200萬美元（約16.86億新台幣）、山本由伸獲得5000萬美元（約16.22億新台幣）、史密斯（Will Smith）獲得3000萬美元（約9.73億新台幣）、葛拉斯勞（Tyler Glasnow）獲得1000萬美元（約3.24億新台幣）。

預付大筆現金對球員來說很有利，但對球團來說是很大的負擔。然而道奇隊做得到，這是因為大谷的延後支付合約以及經濟效益帶來的資金，讓球團手頭現金十分充裕。與大谷加入前相比，財務能力有了很大的不同。球團老闆史坦布倫納（Hal Steinbrenner）由衷感謝地表示：「翔平的影響力遠超出我們的預期，這已經超越了我們的計畫。」