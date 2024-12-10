運動雲

>

大谷翔平「鈔能力」驚人！年創造324億收益　助道奇補強大物

▲▼ 大谷翔平 。（圖／路透）

▲ 大谷翔平 。（圖／路透）

記者楊舒帆／綜合報導

大谷翔平效應為道奇隊帶來驚人營收，根據《洛杉磯時報》報導，年度經濟效益預估達數億美元規模，若加計年薪延後支付的投資效益，更可能為球團創造高達10億美元（約324.3億新台幣）的收益。

道奇隊行銷負責人羅森（Lon Rosen）表示，「為洛杉磯地區社會帶來了新的活力。許多人開始關注道奇隊，購買商品、門票、熱狗，以及各種相關產品。」雖然球隊尚未公開大谷相關的具體收益總額，但目前報導估計，他為球團帶來的年度經濟效益將達到九位數（數億美元）。此外，若加上使用年薪延後支付部分的投資機會，預計將為球團帶來10億美元（約324.3億新台幣）利潤的「營收機器」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「因為翔平幫助建立勝利文化，球團的業務也隨之蒸蒸日上。無論是贊助、商品、售票，他都能帶來貢獻。」在大谷加入後，道奇隊每次簽下超過1億美元（約32.43億新台幣）的大型合約時，都能在年薪前先支付高額簽約金。史奈爾（Blake Snell）獲得5200萬美元（約16.86億新台幣）、山本由伸獲得5000萬美元（約16.22億新台幣）、史密斯（Will Smith）獲得3000萬美元（約9.73億新台幣）、葛拉斯勞（Tyler Glasnow）獲得1000萬美元（約3.24億新台幣）。

預付大筆現金對球員來說很有利，但對球團來說是很大的負擔。然而道奇隊做得到，這是因為大谷的延後支付合約以及經濟效益帶來的資金，讓球團手頭現金十分充裕。與大谷加入前相比，財務能力有了很大的不同。球團老闆史坦布倫納（Hal Steinbrenner）由衷感謝地表示：「翔平的影響力遠超出我們的預期，這已經超越了我們的計畫。」

關鍵字： 大谷翔平道奇隊營收經濟效益野球

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

新北U18／韓美混血捕手吸睛　首爾教頭恭喜台灣奪冠

新北U18／韓美混血捕手吸睛　首爾教頭恭喜台灣奪冠

美媒點名「湖人必須盡快送走他」　季中交易對雙方都好

美媒點名「湖人必須盡快送走他」　季中交易對雙方都好

「日本球迷可能要失望了」大谷翔平開幕戰登板可能性「非常低」

「日本球迷可能要失望了」大谷翔平開幕戰登板可能性「非常低」

看重砲索托250億轉戰「愛隊」大都會　NBA蜘蛛人曬視訊照嗨翻

看重砲索托250億轉戰「愛隊」大都會　NBA蜘蛛人曬視訊照嗨翻

高永表救了陳傑憲！林岳平當球評聊12強奪冠路　曝古林當兵中

高永表救了陳傑憲！林岳平當球評聊12強奪冠路　曝古林當兵中

專訪／請叫我齊君！蕭齊加入金鷲台灣最大團　打電玩交朋友

專訪／請叫我齊君！蕭齊加入金鷲台灣最大團　打電玩交朋友

「細膩野球」被搶先！日本名將鹿取義隆解析台灣進步

「細膩野球」被搶先！日本名將鹿取義隆解析台灣進步

林書豪大走音遭隊友媒體狂笑　怨周杰倫「故意不唱」爆笑對話曝

林書豪大走音遭隊友媒體狂笑　怨周杰倫「故意不唱」爆笑對話曝

統一獅一軍投手教練霍斯曼接任　林岳平曝關鍵考量

統一獅一軍投手教練霍斯曼接任　林岳平曝關鍵考量

孫易磊明年目標支配下挑戰軟銀1至9棒　日本生菜難下嚥用一招解決

孫易磊明年目標支配下挑戰軟銀1至9棒　日本生菜難下嚥用一招解決

窄裙美腿妹「赤手奪刀制伏歹徒」 畫面驚呆眾人...真實身分曝光！

熱門新聞

新北U18／韓美混血捕手吸睛　首爾教頭恭喜台灣奪冠

美媒點名「湖人必須盡快送走他」　季中交易對雙方都好

「日本球迷可能要失望了」大谷翔平開幕戰登板可能性「非常低」

看重砲索托250億轉戰「愛隊」大都會　NBA蜘蛛人曬視訊照嗨翻

高永表救了陳傑憲！林岳平當球評聊12強奪冠路　曝古林當兵中

專訪／請叫我齊君！蕭齊加入金鷲台灣最大團　打電玩交朋友

讀者回應

﻿

熱門新聞

1首爾教頭恭喜台灣12強奪冠

2美媒點名「湖人必須盡快送走他」

3大谷翔平開幕戰登板可能性「非常低」

4索托轉戰愛隊大都會　NBA蜘蛛人嗨翻

5林岳平：古林睿煬在當兵可以暢聊

最新新聞

1羅伯斯拒談佐佐木！去年談大谷遭訓

2道奇曝大谷投球復健新進度！

3大谷翔平效應驚人！年創造324億收益

4索托爭奪戰失利　洋基總管吐心聲

5大谷翔平開幕戰登板可能性「非常低」

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

「森鉅M」交通便利商圈豐富，千億投資加持，兼具交通與機能，搶先入住智慧生活圈！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

總統催婚！郭俊麟單膝下跪　在迪士尼求婚陳冠宇：他說好

曹錦輝分享練投影片　41歲飆出火球驚呆粉絲

林家正燦笑拔走東蛋壘包！　與吉力吉撈成「盜壘2人組」

老婆車上嗨放《曾頌恩應援曲》　辰己涼介：該送她去台灣嗎？

林家正微調打擊開心敲安！終結對美6連敗「屬於團隊的勝利」

張惠妹現身周杰倫演唱會　3.8萬人大巨蛋嗨跳〈三天三夜〉

陳傑憲開金口唱〈回到過去〉！　大巨蛋合體周杰倫3.8萬人超嗨

周杰倫「我還20幾」拖陳冠希下水　歌迷點歌帶哭腔...他學起蔡秋鳳XD

周杰倫演唱會一下台 直奔昆凌討抱抱＞＜ #星光雲REELS

恩師瓊瑤過世...古巨基唱〈好想好想〉　「台上崩潰痛哭」曝導演不給換歌！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366