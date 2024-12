看重砲索托250億轉戰「愛隊」大都會　NBA蜘蛛人曬視訊照嗨翻

記者游郁香/綜合報導

美國職棒重砲索托(Juan Soto)9日以15年7.65億美元(約新台幣250億元)轉戰紐約大都會,領到體育史上最大合約,NBA「蜘蛛人」米歇爾(Donovan Mitchell)是狂喜的大都會「超級粉絲」之一,他得意貼出與索托視訊通話的截圖,米歇爾的爸爸曾擔任大都會小聯盟教練,目前也在球團任職。

Juan Soto will become the highest paid player in MLB history ???? pic.twitter.com/dj6jikJojb