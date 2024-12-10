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看重砲索托250億轉戰「愛隊」大都會　NBA蜘蛛人曬視訊照嗨翻

記者游郁香／綜合報導

美國職棒重砲索托(Juan Soto)9日以15年7.65億美元(約新台幣250億元)轉戰紐約大都會，領到體育史上最大合約，NBA「蜘蛛人」米歇爾(Donovan Mitchell)是狂喜的大都會「超級粉絲」之一，他得意貼出與索托視訊通話的截圖，米歇爾的爸爸曾擔任大都會小聯盟教練，目前也在球團任職。

26歲的索托今年幫助洋基重返世界大賽，被認為是史上最偉大打者之一的他，這個休賽季成為自由球員，掀起搶人大戰，最終他決定以15年7.65億美元的價碼轉投大都會，超越了「二刀流」巨星大谷翔平去年簽下的10年7億美元合約，創下職業運動史上最大合約紀錄。

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▲索托（Juan Soto）。（圖／索托）

▲重砲索托。（圖／路透）

在索托與大都會簽下巨額合約後，紐約市很多人都在慶祝，但最開心的可能是來自俄亥俄州克里夫蘭的一位「超級粉絲」，NBA騎士當家頭牌米歇爾。米歇爾對大都會的熱愛源於父親，他的父親曾在1999年擔任大都會小聯盟教練，目前則是大都會多元化、公平與包容部門的主管。

在收穫體育史上最豐厚的合約，據報導還附帶7500萬美元的簽約獎金後，將從布朗克斯搬到皇后區的索托，在浴缸裡慶祝，並透過FaceTime與大都會超級球迷、騎士巨星米歇爾視頻通話，米歇爾截了一張索托燦笑比YA的照片，上傳到社群媒體上表達祝賀。

▲「蜘蛛人」米歇爾領軍主場10連勝不敗。（圖／路透）

▲騎士「蜘蛛人」米歇爾。（圖／路透）

索托19歲就登上大聯盟，現年26歲的他已打過2次世界大賽和3次聯盟冠軍賽，他在季後賽表現神勇，43場季後賽繳出2成81的打擊率、0.927的攻擊指數和11支全壘打；他目前4成21的上壘率在現役球員中居冠，生涯攻擊指數高達0.953，曾獲得打擊王，生涯打擊率為2成81。

關鍵字： MLB美國職棒索托洋基大都會NBA騎士米歇爾

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