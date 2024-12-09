高永表救了陳傑憲！林岳平當球評聊12強奪冠路　曝古林當兵中

▲林岳平擔任青棒賽球評。（圖／截自getwin_sport頻道）



記者楊舒帆／綜合報導

甫率領中華隊奪下12強賽冠軍的投手教練林岳平，9日受邀擔任新北富邦U18國際棒球邀請賽球評。除了分享奪冠心得，他也特別談到愛徒古林睿煬即將赴日發展的心路歷程，還很期待3月火腿與統一獅交流賽，笑著說：「到時候想辦法弄他。」

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古林睿煬加盟日本火腿記者會當天，林岳平感性回顧這位愛將的成長歷程時哽咽。他強調，投手的身體素質發展極為關鍵：「古林剛進統一時，我們就很注重他的訓練。他自己有專業團隊協助提升肌力，但對剛進職棒的高中畢業投手來說，更應該重視內在的肌肉穩定性和平衡，確保投球時能在正確軌道上用力，這樣才能避免受傷。」

林岳平特別以古林的經歷為例：「投手一旦受傷，要保持良好投球感覺是很困難的。就像古林之前身體有些困擾，造成他很大的阻礙，但他都一步步克服了。」

談到當球評與教練的不同，林岳平笑說：「我不會學古林講屁話，剛好他今天去當兵聽不到，可以暢聊。」隨後談到兩人場上溝通方式時，他認真表示：「我都會順著他的想法，用他的方式面對。不論好壞，我都希望他能分享當下的想法，這樣才能給予適當建議。有些事情必須親身經歷才能體會，不是我們用經驗告訴他該怎麼做就行。」

回顧12強賽，林岳平也分享了陳傑憲在對韓首戰的關鍵表現：「其實是高永表救了陳傑憲。雖然之前狀況不佳，但開轟後他就豁然開朗，他就是這種球員。」不過他也特別強調：「回顧整體賽事，他的全壘打都是錦上添花，真正的勝利打點都來自陳晨威、林家正。」

最後，談到高中投手的培育，林岳平特別以穀保家商為例，表示該校每年都培養出優秀投手，而且是一群球速達到150公里的投手，讓他相當好奇穀保的養成方式。還自嘲穀保家商3年培養旅日、旅美好手，自己卻花了7年才養出古林睿煬旅日。主播李祐廷趕緊幫他說話，「古林睿煬是加入一軍，跟育成球員還是有點不同。」