日媒專訪吳念庭15年旅日情　從打算「只待3年」到淚別西武

▲台鋼雄鷹吳念庭。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊舒帆／綜合報導

台灣好手吳念庭在日本發展長達15年，去年結束西武獅生涯返台加入台鋼雄鷹隊。日媒《Full Count》近日專訪這位現年31歲的內野手，他坦言當初赴日只打算待3年，沒想到一待就是15年，離開時更在記者會上淚灑現場，道出對這片第二故鄉的不捨之情。

吳念庭15歲時在前職棒球員父親吳復連的建議下，隻身赴日就讀岡山共生高中。初到異鄉，語言不通加上對日本寒冬和飲食文化的不適應，讓他一度想要放棄。「連吃冷便當這種小事都很不習慣，可以說生活上處處都有困難。」吳念庭回憶道。

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父親吳復連曾在日本豐田汽車隊打過兩年，深知旅日打球的寶貴經驗，因此力薦兒子赴日。吳念庭坦言，「我看過日本轉播，也玩日本的棒球遊戲，對甲子園更是嚮往已久，但原本真的只打算待3年就回台灣。」

即便高中時期常想家，但隊友間的情誼讓他堅持下來，更順利考上第一工業大學。2015年以第7輪獲西武獅指名，展開職業生涯。2021年締造個人最佳成績，出賽130場敲出10轟、打進48分，打擊率2成38。雖然最後一年僅上場41次，但他仍感謝球團一路相挺。

「即使成績不理想的年份，球團依然願意續約。我總是告訴自己『明年還有機會』，繼續努力。」吳念庭表示。

人生規劃中的30歲轉捩點如期而至，但真要告別旅日15年的生活，仍讓他掙扎許久。「想在家人朋友面前打球，成為台灣職棒主力。」這個夢想讓他下定決心返台，加入台鋼雄鷹隊展開新篇章。

如今在台完成首個球季的吳念庭，立下打到40歲的目標，更期許自己能成為台日棒球交流的橋樑。「看到今年還有台灣選手在日本選秀會中被指名，真的很開心。希望未來能為台日棒球交流盡一份心力，這就是我想為第二故鄉做的事。」