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TPBL首個「雙20」出爐！雲豹威廉斯創紀錄　可惜延長賽不敵特攻

▲▼台啤雲豹威廉斯。（圖／TPBL提供）

▲台啤雲豹威廉斯。（圖／TPBL提供，下同）

記者游郁香／綜合報導

台啤永豐雲豹今(7日)在主場迎戰新北中信特攻，儘管威廉斯(Devin Williams)繳出20分、23籃板，成為聯盟首位達成「雙20」的球員，高錦瑋也攻下全場最高24分，但球隊在延長賽未能把握最後一波進攻機會，終場以86比87、1分飲恨。

此戰雙方打得勢均力敵，上半場結束以38比38戰成平手。下半場易籃後，第3節威廉斯單節攻下10分抓5籃板，第4節小高則是砍進11分，不過在比賽終場前26秒，特攻柯南(Conner Frankamp)投近追平比數的三分球，雲豹把最後一擊機會交給克羅馬(Lasan Kromah)未能中籃，正規時間結束，雙方以79比79打平進入延長賽。

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延長賽一開始雲豹連進2球，但特攻同樣靠著罰球與上籃追分，並在終場前14秒靠著克力斯(Kristijan Krajina)抓下進攻籃板並以勾射取得1分領先，雲豹此時喊出暫停組織最後一波進攻，只是終場前2秒卻發生致命失誤，比賽勝負底定。

▲▼台啤雲豹威廉斯。（圖／TPBL提供）

雲豹總教練查爾斯(Charles Dube-Brais)表示，這場比賽大家打得不差，只是有很多製造出來的出手機會沒有投進，運氣差了一些，例如有一個開後門的機會卻被對手抄掉，「2周裡面打5場比賽對球員身體負荷本來就比較大，我們今天雖然輸球，但我還是對球員的奮戰精神感到驕傲。」

高錦瑋則說，自己這幾場比賽打下來已經適應比賽節奏，出手也蠻有信心，這場比賽大家在防守上沒問題，但可能進攻時要多一點球的流動，「這當然也包含我自己，在最後的時候，我自己太想要單打，所以也是要扛一點責任。」

飆出雙20的威廉斯強調，自己就是盡本分，做好防守跟衝搶籃板，雖然輸球很可惜，但很滿意整隊一起奮戰到最後，現在把目標放在明天。 

關鍵字： TPBL台啤永豐雲豹威廉斯新北中信特攻

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