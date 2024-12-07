林靖凱送別「屁孩」古林睿煬　拚復健盼3月交流賽對決

▲林靖凱 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／台南報導

統一獅內野手林靖凱今出席古林睿煬歡送會，這是他5月因左膝前十字韌帶手術後，少見出席公開場合。談到復健進度，他透露目前恢復約6到7成，「現在復健會比較保守，在防護員眼皮底下進行，他們擔心我又過度誇張動作導致受傷。接下來強度會往上拉，但要控制運動量，避免疲勞增加受傷風險。」

今年5月對戰中信兄弟時，林靖凱滑壘不慎撞擊壘包受傷退場，確診需進行左膝前十字韌帶手術，提前結束賽季。「這是我生涯最嚴重的傷勢，當時連正常走路都有困難。但身為球員一定會遇到各種狀況，沒有一直放在心裡，這段過程就是學習如何面對解決。」

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為銜接明年春訓，林靖凱將逐步加入簡單打擊、守備訓練。至於回歸球隊後的守備位置，他表示，「這不是看我，是看團隊，目前情況尚未明朗，還是要等春訓時看團隊方向。」

今天擔任古林睿煬歡送會獻花代表的林靖凱，笑稱好友私下就是個「屁孩」，但談到場上表現，語氣轉為認真，「他高中時期因傷很少出賽，進職棒後也有不被看好的聲音，但他一直堅持練習。最難能可貴的是，每次傷後歸隊都更進步，這代表他很看重這份工作。」

火腿明年3月初將來台與中信兄弟、統一獅交流。屆時古林睿煬可能以客隊身份對戰老東家，林靖凱期待自己能及時康復，「至少可以對決到古林，這和一起比賽的感覺很不一樣。」面對昔日戰友，相信會是一場特別的對決。