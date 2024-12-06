運動家砸6700萬美元網羅塞佛里諾！簽下隊史最大約

▲塞維里諾（Luis Severino）。（圖／路透）

記者王真魚／綜合報導

據消息人士週四告訴ESPN，右投塞佛里諾（Luis Severino）與運動家隊達成一份三年6700萬美元（約21.6億台幣）的自由球員合約，打破隊史最貴保障合約。

這筆交易出乎外界意料，因為運動家隊過去以節儉著稱，而且未來三年將搬到沙加緬度，使用當地的小聯盟球場。

塞佛里諾曾是洋基隊的王牌投手，2017和2018年連續入選全明星。雖然之後因傷勢困擾，包括接受Tommy John手術而缺席將近兩年，但他去年在大都會隊展現復甦跡象，整季投出182局、防禦率3.91的優秀成績。

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這份合約的重點包括：

．年薪約2233萬美元

．可在第二年後選擇跳脫合約

．超越球隊先前最大合約（2004年查維茲（Eric Chavez）的6600萬美元續約）

運動家隊此舉顯示出重建決心。球隊去年戰績從50勝112敗進步到69勝93敗，現在更計畫把薪資預算提升到1億美元等級。為了簽下塞佛里諾，球隊需要放棄2025年選秀會的第三輪選秀權。

值得注意的是，目前自由球員投手身價水漲船高，例如菊池雄星才與天使隊簽下三年6300萬美元合約。塞維利諾這份合約讓他職業生涯收入突破1.3億美元，而且33歲時還能再次成為自由球員。

另外，運動家隊目前正計畫在2028年搬遷到拉斯維加斯，將在當地興建一座造價17.5億美元的新主場。在此之前的過渡期，球隊將暫時在薩克拉門托比賽。這筆大約的簽下，顯示出球團在邁向新時代的積極態度。