唐西奇大三元與張伯倫並列史上第7　獨行俠賞巫師16連敗

▲唐西奇(Luka Doncic)。(圖/路透)



實習記者胡冠辰/綜合報導

達拉斯獨行俠今(6日)作客華盛頓交手巫師,獨行俠靠著當家一哥唐西奇(Luka Doncic)繳出賽季首次大三元以及厄文(Kyrie Irving)攻下全場最高25分的帶領下,137比101賞給巫師平隊史紀錄的16連敗;唐西奇大三元次數也追平張伯倫(Wilt Chamberlain)與哈登(James Harden),並列史上第7。

Triple-double No. 78 @luka7doncic is now tied with Wilt Chamberlain and James Harden for 7th place on NBA’s all-time triple-doubles list @ModeloUSA // #MFFL pic.twitter.com/DGsV9oHOSD