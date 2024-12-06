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唐西奇大三元與張伯倫並列史上第7　獨行俠賞巫師16連敗

▲唐西奇（Luka Doncic）。（圖／路透）

▲唐西奇（Luka Doncic）。（圖／路透）

實習記者胡冠辰／綜合報導

達拉斯獨行俠今（6日）作客華盛頓交手巫師，獨行俠靠著當家一哥唐西奇（Luka Doncic）繳出賽季首次大三元以及厄文（Kyrie Irving）攻下全場最高25分的帶領下，137比101賞給巫師平隊史紀錄的16連敗；唐西奇大三元次數也追平張伯倫（Wilt Chamberlain）與哈登（James Harden），並列史上第7。

首節雙方6比6戰平時，獨行俠靠著唐西奇與厄文聯手轟出一波12比0的攻勢將領先分差擴大至18比6，隨後華盛頓（P.J. Washington）與板凳出發的汀威迪（Spencer Dinwiddie）也給予外線火力支援，首節打完獨行俠31比22。

次節獨行俠火力持續輸出，湯普森（Klay Thompson）外線連發、中鋒加福德（Daniel Gafford）在禁區內不斷強攻，獨行俠領先分差一度逼近20分，巫師僅靠「大V」瓦倫休納斯（Jonas Valanciunas）以及布洛格登（Malcolm Brogdon）零星攻勢苦撐，獨行俠帶著68比50、18分領先進入中場休息。

下半場主場巫師防守問題依舊毫無改善，三、四兩節合計被獨行俠海灌69分也讓比賽早早淪為垃圾時間，最終獨行俠137比101奪下近期六連勝，巫師則是苦吞平隊史紀錄的16連敗。

獨行俠今天團隊8人得分上雙，厄文進帳全場最高的25分，唐西奇砍下21分、10籃板與10助攻，生涯第78次、也是本季首次的大三元，正式追平與張伯倫（Wilt Chamberlain）和哈登（James Harden）的次數並列聯盟史上第7；巫師部分，巴格利（Marvin Bagley III）與布洛格登皆貢獻16分。

「我終於拿到第一個大三元了，」唐西奇賽後興奮說道，「能和這些偉大的名字一起被提起，對我來說真的是難以置信，我從不把這些當作理所當然。」

關鍵字： NBA獨行俠巫師唐西奇

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