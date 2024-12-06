水原事件態度淡定　大谷翔平：我沒做錯事

▲大谷翔平和前翻譯水原一平。（圖／達志影像／美聯社）



記者王真魚／綜合報導

道奇隊的大谷翔平接受了《今日美國》記者奈丁格爾（Bob Nightengale）的獨家採訪，這是他首次接受美媒專訪。記者還從道奇執行副總裁兼行銷長羅森（Lon Rosen）那裡了解到大谷是如何面對在韓國與教士隊開幕系列賽期間曝光的專屬翻譯水原一平醜聞。

「在進入訓練室，大谷準備向全世界公開這件事之前，我們問他『緊張嗎？』他回答說『為什麼要緊張？（我）什麼都沒做。』他一直保持著專注。他比我見過的任何運動員都更專注。」

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水原因為非法賭博欠債，欺騙大谷從他的帳戶中盜取超過1600萬美元，當時有報導質疑「大谷是否知情？」「大谷是否也涉及非法賭博？」等。

記者也關心大谷在世界大賽第2戰嘗試盜壘時，導致左肩半脫臼並接受手術後的復健進度。目前正在日本訪問的總教練羅伯斯（Dave Roberts）表示，二刀流恐因復健進度無法趕上開季，大谷則以英語直接回答，「到目前為止一切順利，進展相當好。」

大谷樂觀的回應，暗示他可能比外界預期更早重返二刀流。值得注意的是，道奇隊將於明年3月18、19日在東京巨蛋對戰小熊隊，展開新球季的開幕系列賽。