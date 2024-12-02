12強英雄將休兵？蔡其昌點名旅外好手　有意參加經典賽資格賽

▲世界12強棒球賽冠軍戰，中華隊擊退日本拿下冠軍，中央第一排著黑衣坐者為中職會場蔡其昌。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

台灣棒球隊在世界棒壘球總會12強賽中創下驚奇，以中華職棒球員為主力的陣容突破眾人預期奪得冠軍。然而，隨著2026年世界棒球經典賽資格賽即將於明年2月登場，中華職棒會長蔡其昌面臨陣容調整的關鍵決策。

在教練團方面，蔡其昌日前接受民視新聞《新聞觀測站》時表示，由於兩項賽事時序接近，將續留總教練曾豪駒及其團隊。「如果總教練延續，教練團也大致相同，再談實質比賽的選手，比較容易磨合，可以把這兩項賽事當作一場比賽看待。」

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蔡其昌指出，由於今年12強賽延續到11月下旬，這批奪冠功臣若要參加明年2月的經典賽資格賽，將面臨休息時間不足的問題。為了確保選手身心狀態，他計劃重新編組陣容，把目光轉向旅美球員

蔡其昌特別提到，12強選手從2月春訓開始，歷經例行賽、季後賽到12強賽，11月才得以休息，若1月又要集訓，對職業選手尤其是投手的身體調節並不理想。「我們有儲備一些12強賽未曾使用的人選，而且資格賽正逢春訓期間，旅外球員參賽意願較高。」

他透露，日前已與在台旅外球員餐敘，其中大聯盟等級最高的野手鄭宗哲已表達強烈參賽意願。此外，悍將張育成休賽季養傷恢復，也表示有意參加經典賽資格賽。陳柏毓、林振瑋、李灝宇等人也都展現參賽熱忱，最終人選將由總教練曾豪駒依據戰術需求決定。