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天生大賽型選手！岳東華從國中就展現關鍵時刻魅力

▲▼ 世界12強棒球賽冠軍戰，岳東華。（圖／記者李毓康攝）

▲世界12強棒球賽冠軍戰，岳東華。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台東報導

世界12強賽中華隊奪冠，二壘手岳東華在世界的舞台展現金手套級守備，攻擊也有發揮，曾在國中階段指導過他的教練黃郁翔認證是「天生大賽型選手」。

岳東華台灣大賽16打數6支安打，其中2支二壘安打，貢獻3分打點，另有5次保送，延續他賽季64保送的選球眼。他被選進12強中華隊，在東京複賽開始獲得更多出賽機會16打數3安打，有2保送，雖打擊沒有完全發揮，與兄弟游擊搭檔江坤宇固守中線，也是奪冠的隱形功臣。

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岳東華的國中教練黃郁翔回憶，岳東華在國中時期就展現出認真的態度，但初期在防守範圍上有所侷限。教練特別幫他安排訓練課表加強左右移位能力，透過持續練習逐漸看到進步。雖然岳東華個性較為內斂安靜，但在重要賽事中總能展現出色表現，這種「大賽型選手」的特質從國中就開始展現。在

國中期間，他帶領球隊在五個盃賽中拿下一冠兩亞的成績。 值得一提的是，岳東華是宜蘭寒溪地區第一位打上職棒的選手，這樣的成就離不開教練們的栽培，黃郁翔尤其強調他升上穀保家商的成長。

在職棒生涯中，他的表現更是有顯著成長，尤其是在重要賽事中常能有亮眼演出。從預賽、複賽到最後的冠軍戰，他往往能在關鍵時刻站出來，展現「大賽型選手」的特質。教練特別提到，這與他的個性有關，而在職棒歷練後，整體實力更是有了明顯提升。

關鍵字： 岳東華世界12強賽台灣棒球守備技巧大賽型選手

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