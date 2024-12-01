最新MVP排行榜公布！　溫班亞瑪、球小弟首入榜

▲溫班亞瑪、博爾新入MVP榜。／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

NBA例行賽最新的MVP排行榜單公布，榜首仍由丹佛一哥的約基奇（Nikola Jokic）佔據，前5名的排名和上周相比沒有變動，但上周不在榜上的馬刺「法國怪物」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）以及黃蜂的「球小弟」博爾（LaMelo Ball），本周都進入前10名。

約基奇本賽季出戰14場，繳出場均大三元數據，能得29.7分、13.1籃板、10.6助攻，外加1.5次抄截、0.9次阻攻。他的投籃命中率為56.8%，罰球命中率83.3%，三分球命中率53.4%高居聯盟第一。

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▲坦圖、約基奇。（圖／達志影像／美聯社）

溫班亞瑪邁入生涯第2年，就進入MVP討論，目前場均能拿23.4分、10籃板、3.1助攻，附帶1.3抄截、3.6阻攻。其中，3.6阻攻也是現在聯盟的阻攻王，遙遙領先第2的公鹿中鋒羅培茲（Brook Lopez）的2.4次。值得一提的是，溫班亞瑪本季三分球場均出手9.3次，命中3.1次，命中率為33.8%。

博爾本季得分火力大爆發，目前場均高達31.1分，排行聯盟第2，還有5.4籃板、6.9助攻表現。

2024-25賽季MVP候選排名的前10名如下：

1. 約基奇（丹佛金塊，上周第1名）

2. 坦圖（Jayson Tatum）（塞爾提克，上周第2名）

3. 戴維斯（Anthony Davis）（洛杉磯湖人，上周第3名）

4. 安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）（密爾瓦基公鹿，上周第4名）

5. 吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）（奧克拉荷馬雷霆，上周第5名）

6. 杜蘭特（Kevin Durant）（鳳凰城太陽，上周第7名）

7. 溫班亞瑪（聖安東尼奧馬刺，新入榜）

8. 米歇爾（Donovan Mitchell）（克里夫蘭騎士，上周第9名）

9. 柯瑞（Stephen Curry）（金州勇士，上周第6名）

10. 博爾（夏洛特黃蜂，新入榜）