運動雲

>

字母哥生涯首次40分大三元　普爾與普林斯爭執吞技術犯規

▲▼公鹿安戴托昆波、巫師普爾（圖／達志影像／美聯社）

▲公鹿安戴托昆波。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

密爾瓦基公鹿今天（1日）在主場對陣華盛頓巫師，公鹿一哥「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）克服左膝腫脹，今日復出首戰就砍下生涯首次的40分大三元，他繳出42分、12籃板和11助攻，幫助公鹿以124比114擊敗巫師，喜迎6連勝。

本場2隊自開賽起就激烈拉鋸，半場結束時，巫師58比63緊咬公鹿不放。但在比賽關鍵時刻，年輕的巫師缺乏經驗，未能抓住反超機會。第4節剩餘4分30秒，巫師以105比103落後，普爾（Jordan Poole）錯失了一記能反超比分的遠距離三分球，隨後被公鹿連得10分，錯失了逆轉的機會。

[廣告]請繼續往下閱讀...

這段期間，普爾有多次失誤，並且與公鹿的普林斯（ Taurean Prince）爭執而雙雙被吹技術犯規。

▲▼巫師普爾。（圖／達志影像／美聯社）

▲巫師普爾與公鹿普林斯爭執。（圖／達志影像／美聯社）

勝隊公鹿除字母哥砍42分、12籃板、11助攻的大三元外；主控里拉德（Damian Lillard）繳出25分、10助攻，且有5記三分球；資深長人羅培茲（Brook Lopez）也得到18分、3阻攻。

巫師普爾拿下全隊最高31分、7助攻；布洛格登（Malcolm Brogdon）挹注29分，附帶11籃板。

公鹿自開季的前10場輸掉8場後，逐漸回到正軌，今日是開幕戰後首次勝率超過5成，目前公鹿隊戰績10勝9敗，排行東區第6。

安戴托昆波在過去6場出賽中，3度取得大三元，他11月17日對黃蜂得到22分、15籃板、12助攻；11月22日對溜馬取得37分、10籃板、11助攻。

安戴托昆波目前以場均32.4分的成績位居聯盟得分榜首位，籃板排名第5（場均11.9個）、助攻排名第20（場均6.4次）。

 
關鍵字： NBA字母哥安戴托昆波公鹿巫師普爾普林斯

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

12強奪冠邀約滿檔！律師給1忠告曝「張誌家、曹錦輝怎麼陷進去的」

12強奪冠邀約滿檔！律師給1忠告曝「張誌家、曹錦輝怎麼陷進去的」

大谷翔平歡迎塞揚強投入隊組400億先發　美媒：誰能打敗道奇？

大谷翔平歡迎塞揚強投入隊組400億先發　美媒：誰能打敗道奇？

張奕曾經將近1年沒薪水　想帶老婆、小孩回台灣住

張奕曾經將近1年沒薪水　想帶老婆、小孩回台灣住

廖任磊自請戰力外　計畫前往日本訓練「等機會」

廖任磊自請戰力外　計畫前往日本訓練「等機會」

小聯盟值得期待新秀　台灣左投林昱珉上榜

小聯盟值得期待新秀　台灣左投林昱珉上榜

U12奪冠爽嗑和牛！辜仲諒問「日本跟韓國誰強？」小將笑回4字

U12奪冠爽嗑和牛！辜仲諒問「日本跟韓國誰強？」小將笑回4字

迎陳傑憲凱旋影片下架有原因　蘇智傑感受棒球熱：7-11播台灣尚勇

迎陳傑憲凱旋影片下架有原因　蘇智傑感受棒球熱：7-11播台灣尚勇

好暖！張惠妹捐贈千副手套力挺關懷盃　沖繩少棒隊帶來舞蹈表演

好暖！張惠妹捐贈千副手套力挺關懷盃　沖繩少棒隊帶來舞蹈表演

36歲「火球男」查普曼有行情　美媒爆6隊表達興趣

36歲「火球男」查普曼有行情　美媒爆6隊表達興趣

湖人5戰4敗禁區又1人倒下　該打包羅素、八村壘換2屆灌籃王？

湖人5戰4敗禁區又1人倒下　該打包羅素、八村壘換2屆灌籃王？

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

熱門新聞

12強奪冠邀約滿檔！律師給1忠告曝「張誌家、曹錦輝怎麼陷進去的」

大谷翔平歡迎塞揚強投入隊組400億先發　美媒：誰能打敗道奇？

張奕曾經將近1年沒薪水　想帶老婆、小孩回台灣住

廖任磊自請戰力外　計畫前往日本訓練「等機會」

小聯盟值得期待新秀　台灣左投林昱珉上榜

U12奪冠爽嗑和牛！辜仲諒問「日本跟韓國誰強？」小將笑回4字

讀者回應

﻿

熱門新聞

112強奪冠邀約滿檔！律師給選手1忠告

2大谷歡迎新隊友　美媒：誰能打敗道奇？

3張奕曾將近1年沒薪水　想帶老婆、小孩回台灣

4廖任磊自請戰力外　計畫日本訓練

5值得期待新秀　台灣左投林昱珉上

最新新聞

1泰源一日兩勝闖四強成地主唯一希望

2想跟上古林睿煬　激勵徐若熙旅外

3蘇智傑感受棒球熱：7-11播台灣尚勇

412強啦啦隊小映賞紅葉美照登日媒

512強首戰氣勢　林岱安：投手群驚豔

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

一日代銷挑戰！細節滿滿

一日代銷挑戰！細節滿滿

代銷真的這麼辛苦嗎？從鋪床到備資料，全程高跟鞋還不能脫！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

U12台灣小將亞洲盃奪冠　辜仲諒宴請全隊嗑燒肉

辰己涼介老婆大跳「台灣尚勇」應援曲　台灣網友朝聖被圈粉了

林智勝合體「金鏞」看台灣奪冠　「贏日本就是爽！等了32年了」

「訂珍奶還是奶茶？」　王勝偉幽默談情蒐助12強奪冠

陳傑憲手抓MVP狂喊「我老婆咧?」台灣好男人超深情

林家正燦笑拔走東蛋壘包！　與吉力吉撈成「盜壘2人組」

羅志祥放鳥利特.李洪基　兩人沒打到高爾夫球激動大吼

帶孫生媽逛賣場地獄哏連發　他喊「我媽玩笑只有我能開」

#林家正 燦笑拔走東蛋壘包！　與 #吉力吉撈 成「盜壘2人組」

女友超早睡！他在家躡手躡腳　躲廁所玩PS5：我是很可憐的人？
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366