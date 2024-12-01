字母哥生涯首次40分大三元　普爾與普林斯爭執吞技術犯規

▲公鹿安戴托昆波。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

密爾瓦基公鹿今天（1日）在主場對陣華盛頓巫師，公鹿一哥「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）克服左膝腫脹，今日復出首戰就砍下生涯首次的40分大三元，他繳出42分、12籃板和11助攻，幫助公鹿以124比114擊敗巫師，喜迎6連勝。

本場2隊自開賽起就激烈拉鋸，半場結束時，巫師58比63緊咬公鹿不放。但在比賽關鍵時刻，年輕的巫師缺乏經驗，未能抓住反超機會。第4節剩餘4分30秒，巫師以105比103落後，普爾（Jordan Poole）錯失了一記能反超比分的遠距離三分球，隨後被公鹿連得10分，錯失了逆轉的機會。

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這段期間，普爾有多次失誤，並且與公鹿的普林斯（ Taurean Prince）爭執而雙雙被吹技術犯規。

▲巫師普爾與公鹿普林斯爭執。（圖／達志影像／美聯社）

勝隊公鹿除字母哥砍42分、12籃板、11助攻的大三元外；主控里拉德（Damian Lillard）繳出25分、10助攻，且有5記三分球；資深長人羅培茲（Brook Lopez）也得到18分、3阻攻。

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巫師普爾拿下全隊最高31分、7助攻；布洛格登（Malcolm Brogdon）挹注29分，附帶11籃板。

公鹿自開季的前10場輸掉8場後，逐漸回到正軌，今日是開幕戰後首次勝率超過5成，目前公鹿隊戰績10勝9敗，排行東區第6。

安戴托昆波在過去6場出賽中，3度取得大三元，他11月17日對黃蜂得到22分、15籃板、12助攻；11月22日對溜馬取得37分、10籃板、11助攻。

安戴托昆波目前以場均32.4分的成績位居聯盟得分榜首位，籃板排名第5（場均11.9個）、助攻排名第20（場均6.4次）。