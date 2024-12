字母哥生涯首次40分大三元　普爾與普林斯爭執吞技術犯規

▲公鹿安戴托昆波。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

密爾瓦基公鹿今天(1日)在主場對陣華盛頓巫師,公鹿一哥「字母哥」安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)克服左膝腫脹,今日復出首戰就砍下生涯首次的40分大三元,他繳出42分、12籃板和11助攻,幫助公鹿以124比114擊敗巫師,喜迎6連勝。

本場2隊自開賽起就激烈拉鋸,半場結束時,巫師58比63緊咬公鹿不放。但在比賽關鍵時刻,年輕的巫師缺乏經驗,未能抓住反超機會。第4節剩餘4分30秒,巫師以105比103落後,普爾(Jordan Poole)錯失了一記能反超比分的遠距離三分球,隨後被公鹿連得10分,錯失了逆轉的機會。

這段期間,普爾有多次失誤,並且與公鹿的普林斯( Taurean Prince)爭執而雙雙被吹技術犯規。

▲巫師普爾與公鹿普林斯爭執。(圖/達志影像/美聯社)

勝隊公鹿除字母哥砍42分、12籃板、11助攻的大三元外;主控里拉德(Damian Lillard)繳出25分、10助攻,且有5記三分球;資深長人羅培茲(Brook Lopez)也得到18分、3阻攻。

