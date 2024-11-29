U12台灣小將亞洲盃奪冠　辜仲諒宴請全隊嗑燒肉

▲ U12中華隊 。（圖／中華棒協提供）

記者楊舒帆／綜合報導

U12亞洲盃冠軍戰中華隊以5比1擊敗韓國隊奪冠，總教練章子健表示，受到12強中華隊奪冠激勵，也想爭取佳績，奪冠之後中華棒協理事長也宴請台灣小將大嗑燒肉。

中華隊預賽曾以0比1不敵韓國，冠軍戰反敗為勝甜蜜復仇。章子健表示，「韓國隊投手平均球速達120公里，身材簡直像高中生。因為預賽第一場對韓國有經驗，這幾天針對快速球提醒與訓練。沒想到第一局就成功狙擊他們，提醒球員不要揮大棒，以紮實擊球為主，連續安打有所發揮。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

黃力垣預賽曾對韓國先發3.1局無失分，冠軍戰銜命先發，主投6局好投封鎖韓國隊，僅被敲4安打、失1分，奪5次三振。章子健說：「他表現很棒，是陣中唯二左投，預賽曾對韓國投3.1局。韓國打者對他掌握度也不好，昨天有跟他說，交給他好好投。」

談到此次奪冠關鍵，章子健說，「15位球員各有專長，一起分工合作。而且求勝企圖心有特別展現出來，尤其是預賽敗給韓國之後，更加感受到他們的企圖心」。

剛好12強中華隊奪冠不久，U12中華隊也在日本奪冠，章子健透露，辜董特別宴請全隊吃燒肉慶祝奪冠，「之前12強賽全隊看台日12強冠軍戰，奪冠時大家都跳起來，所以受到學長激勵一直很渴望拿到冠軍。」

▲▼辜仲諒宴請U12中華隊燒肉 。（圖／中華棒協提供）

中華隊獎勵名單

全明星隊

最佳先發投手：周震泉

最佳後援投手：郭泓毅

最佳外野手：林暐諺



個人獎

勝率王：郭泓毅

最佳防守球員：松以勒

大會MVP：黃力垣