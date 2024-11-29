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中職6球團繳交60人　陳鴻文、廖任磊不在名單

▲樂天桃猿投手陳鴻文。（圖／樂天桃猿提供）
▲陳鴻文。（圖／樂天桃猿提供）  

記者陳立勳／綜合報導

中華職棒今天公布6球團60人保留名單，中信兄弟共有15人在名單外，是6隊最多，味全龍有14人，包括投手廖任磊，樂天桃猿則有8人，包含投手陳鴻文。

樂天桃猿保留59人，味全龍保留57人，台鋼雄鷹保留58人，中信兄弟、統一7-ELEVEn獅、富邦悍將則是保留滿額60人。

中信兄弟非60人名單：廖乙忠、陳志杰、江忠城、彭識穎、李吳永勤、阮裕智、林丞軒、劉志宏、陳家駒、黃鈞聲、潘志芳、陳子豪(自由球員)、周思齊、詹子賢(自由球員)、周委宏

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統一7-ELEVEn獅非60人名單：陳韻文(自由球員)、潘威倫、古林睿煬(旅外自由球員)、宋文華、施冠宇、高國慶、林益全、唐肇廷

樂天桃猿非60人名單：陳鴻文、葉家淇、邱緯綸、張梓軒、許禹壕、楊家勝、朱育賢(自由球員)、藍震威

味全龍非60人名單：森榮鴻、廖任磊、劉昱言、莊玉彬、藍翊誠、許元泰、吳秉恩、劉家愷、魏全、吳睿勝、石翔宇、林子宸、邱辰、陳品捷

富邦悍將非60人名單：范柏絜、陳韋霖、楊強森、爾曼羅索普、江國謙、陳冠勳、蘇煒智、楊皓然、蔣智賢、黃兆維、賴柏均；外野手2人：戴云真、張宥鈞

台鋼雄鷹非60人名單：蕭柏頤、陳翊瑄、翁瑋均、王溢正、張竣凱、賴鴻誠、鄧佳安、邱邦、馬許晧、曾宸佐

球團 投手 捕手 內野手 外野手
樂天桃猿 陳鴻文(13), 葉家淇(26), 邱緯綸(80), 張梓軒(84) 許禹壕(47) 楊家勝(53), 朱育賢(85), 藍震威(88)  
統一7-ELEVEn獅 陳韻文(12), 潘威倫(18), 古林睿煬(19), 宋文華(97)   施冠宇(3), 高國慶(68), 林益全(99) 唐肇廷(6)
富邦悍將 范柏絜(15), 陳韋霖(30), 楊強森(41), 爾曼羅索普(44), 江國謙(49), 陳冠勳(59) 蘇煒智(26), 楊皓然(55) 蔣智賢(11), 黃兆維(31), 賴柏均(32) 戴云真(13), 張宥鈞(83)
味全龍 森榮鴻(7), 廖任磊(11), 劉昱言(15), 莊玉彬(29), 藍翊誠(47), 許元泰(55), 吳秉恩(65), 劉家愷(87) 魏全(98) 吳睿勝(53), 石翔宇(72), 林子宸(73) 邱辰(50), 陳品捷(93)
台鋼雄鷹 蕭柏頤(0), 陳翊瑄(19), 翁瑋均(21), 王溢正(32), 張竣凱(36), 賴鴻誠(48), 鄧佳安(91) 邱邦(49) 馬許晧(69) 曾宸佐(22)
中信兄弟 廖乙忠(11), 陳志杰(17), 江忠城(20), 彭識穎(21), 李吳永勤(30), 阮裕智(37), 林丞軒(38), 劉志宏(72) 陳家駒(42), 黃鈞聲(82) 潘志芳(63) 陳子豪(1), 周思齊(16), 詹子賢(39), 周委宏(89)
關鍵字： 中職樂天桃猿棒球

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