中職6球團繳交60人　陳鴻文、廖任磊不在名單



▲陳鴻文。（圖／樂天桃猿提供）

記者陳立勳／綜合報導

中華職棒今天公布6球團60人保留名單，中信兄弟共有15人在名單外，是6隊最多，味全龍有14人，包括投手廖任磊，樂天桃猿則有8人，包含投手陳鴻文。

樂天桃猿保留59人，味全龍保留57人，台鋼雄鷹保留58人，中信兄弟、統一7-ELEVEn獅、富邦悍將則是保留滿額60人。

中信兄弟非60人名單：廖乙忠、陳志杰、江忠城、彭識穎、李吳永勤、阮裕智、林丞軒、劉志宏、陳家駒、黃鈞聲、潘志芳、陳子豪(自由球員)、周思齊、詹子賢(自由球員)、周委宏

[廣告]請繼續往下閱讀...

統一7-ELEVEn獅非60人名單：陳韻文(自由球員)、潘威倫、古林睿煬(旅外自由球員)、宋文華、施冠宇、高國慶、林益全、唐肇廷

樂天桃猿非60人名單：陳鴻文、葉家淇、邱緯綸、張梓軒、許禹壕、楊家勝、朱育賢(自由球員)、藍震威

味全龍非60人名單：森榮鴻、廖任磊、劉昱言、莊玉彬、藍翊誠、許元泰、吳秉恩、劉家愷、魏全、吳睿勝、石翔宇、林子宸、邱辰、陳品捷

富邦悍將非60人名單：范柏絜、陳韋霖、楊強森、爾曼羅索普、江國謙、陳冠勳、蘇煒智、楊皓然、蔣智賢、黃兆維、賴柏均；外野手2人：戴云真、張宥鈞

台鋼雄鷹非60人名單：蕭柏頤、陳翊瑄、翁瑋均、王溢正、張竣凱、賴鴻誠、鄧佳安、邱邦、馬許晧、曾宸佐