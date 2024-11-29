中職6球團繳交60人　陳鴻文、廖任磊不在名單

▲陳鴻文。（圖／樂天桃猿提供）
記者陳立勳／綜合報導
中華職棒今天公布6球團60人保留名單，中信兄弟共有15人在名單外，是6隊最多，味全龍有14人，包括投手廖任磊，樂天桃猿則有8人，包含投手陳鴻文。
樂天桃猿保留59人，味全龍保留57人，台鋼雄鷹保留58人，中信兄弟、統一7-ELEVEn獅、富邦悍將則是保留滿額60人。
中信兄弟非60人名單：廖乙忠、陳志杰、江忠城、彭識穎、李吳永勤、阮裕智、林丞軒、劉志宏、陳家駒、黃鈞聲、潘志芳、陳子豪(自由球員)、周思齊、詹子賢(自由球員)、周委宏
統一7-ELEVEn獅非60人名單：陳韻文(自由球員)、潘威倫、古林睿煬(旅外自由球員)、宋文華、施冠宇、高國慶、林益全、唐肇廷
樂天桃猿非60人名單：陳鴻文、葉家淇、邱緯綸、張梓軒、許禹壕、楊家勝、朱育賢(自由球員)、藍震威
味全龍非60人名單：森榮鴻、廖任磊、劉昱言、莊玉彬、藍翊誠、許元泰、吳秉恩、劉家愷、魏全、吳睿勝、石翔宇、林子宸、邱辰、陳品捷
富邦悍將非60人名單：范柏絜、陳韋霖、楊強森、爾曼羅索普、江國謙、陳冠勳、蘇煒智、楊皓然、蔣智賢、黃兆維、賴柏均；外野手2人：戴云真、張宥鈞
台鋼雄鷹非60人名單：蕭柏頤、陳翊瑄、翁瑋均、王溢正、張竣凱、賴鴻誠、鄧佳安、邱邦、馬許晧、曾宸佐
|球團
|投手
|捕手
|內野手
|外野手
|樂天桃猿
|陳鴻文(13), 葉家淇(26), 邱緯綸(80), 張梓軒(84)
|許禹壕(47)
|楊家勝(53), 朱育賢(85), 藍震威(88)
|統一7-ELEVEn獅
|陳韻文(12), 潘威倫(18), 古林睿煬(19), 宋文華(97)
|施冠宇(3), 高國慶(68), 林益全(99)
|唐肇廷(6)
|富邦悍將
|范柏絜(15), 陳韋霖(30), 楊強森(41), 爾曼羅索普(44), 江國謙(49), 陳冠勳(59)
|蘇煒智(26), 楊皓然(55)
|蔣智賢(11), 黃兆維(31), 賴柏均(32)
|戴云真(13), 張宥鈞(83)
|味全龍
|森榮鴻(7), 廖任磊(11), 劉昱言(15), 莊玉彬(29), 藍翊誠(47), 許元泰(55), 吳秉恩(65), 劉家愷(87)
|魏全(98)
|吳睿勝(53), 石翔宇(72), 林子宸(73)
|邱辰(50), 陳品捷(93)
|台鋼雄鷹
|蕭柏頤(0), 陳翊瑄(19), 翁瑋均(21), 王溢正(32), 張竣凱(36), 賴鴻誠(48), 鄧佳安(91)
|邱邦(49)
|馬許晧(69)
|曾宸佐(22)
|中信兄弟
|廖乙忠(11), 陳志杰(17), 江忠城(20), 彭識穎(21), 李吳永勤(30), 阮裕智(37), 林丞軒(38), 劉志宏(72)
|陳家駒(42), 黃鈞聲(82)
|潘志芳(63)
|陳子豪(1), 周思齊(16), 詹子賢(39), 周委宏(89)
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