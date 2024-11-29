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12強岳東華家鄉成立少棒！董子浩返鄉耕耘　盼爭取紅土球場經費

▲▼關懷盃棒邀請賽，寒溪國小。（圖／記者楊舒帆攝）

▲關懷盃棒邀請賽，寒溪國小。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台東報導

寒溪國小總教練董子浩是前職棒球星，弟弟董子恩現效力於富邦悍將，與12強國手岳東華的岳家三兄弟都來自寒溪部落，但早期因為只有三星國小有棒球隊，所以喜歡打棒球必須轉學，現在董子浩回到家鄉教球，讓小球員可以留在部落訓練，但場地受限盼能爭取紅土訓練場地的經費。

董子浩表示，「自己部落的小孩子，一有開教練缺額就決定回來教球，不然太遠了，應該沒有其他教練願意去教。」他職棒退役後先回到三星國中，再到寒溪國小，他坦言，「國中以上會聽得懂，教少棒要自己示範，用講的可能聽不懂。」

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但也從指導少棒過程中獲得成就感。他說，「這批球員從我剛到任時，看他們噗攏共的樣子，到會打球、比賽，成就感更高。尤其又是自己家鄉部落的小朋友，家長也很放心讓我們教球。」

國小訓練時間有限，因沒有住宿，而且很常下雨，風雨操場不到半個籃球場，訓練時間和場地很有限。希望他們到國中能發展更好。

在寒溪部落出身，董子浩與岳東華一起轉學三星國小，岳家二哥岳少華從寒溪國小畢業，國中才開始打球，岳政華、董子恩想去打球，都遠赴三星國小。這次他回鄉接任球隊也面臨問題，「球隊也面臨少子化招生問題，目前球隊20人左右而已，有時還需要搭配女生球員。」至少有球隊，不需要遠赴三星國小。

「我們剛進去的時候，球場是足球場，沒有紅土，有時比賽遇到紅土會不適應，學校整修時也曾待到柏油路停車場練習。申請4至5年的經費還沒有申請到紅土球場。這裡的球員潛力不錯，若有場地的話，會練得更好。」董子浩與擔任村長的父親董經國希望打造更好的環境，讓部落小朋友盡情打球。

最近12強中華隊奪冠，球隊也感染了熱血氛圍，除了陣中左投林廷恩開始學習林昱珉投球動作，董子浩透露，「有一個六年級說畢業不打，馬上說要繼續打球。」

關鍵字： 棒球寒溪國小教練小球員部落

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