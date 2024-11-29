網壇又爆禁藥醜聞！23歲前球后遭禁賽1個月　本人震驚心碎

▲前世界球后斯威雅蒂。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

網壇禁藥風波再起！擁有5座大滿貫冠軍的波蘭前球后斯威雅蒂(Iga Swiatek)，上個月讓出世界第1的位置，年終賽也爆冷止步小組賽，沒想到現在更傳出她被檢測出禁藥物質曲美他嗪，國際網球誠信協會(ITIA)今(29)日宣布對她處以禁賽1個月的處分，她本人感到相當震驚。

繼23歲的義大利球王辛納(Jannik Sinner)今年3月兩次類固醇檢測結果呈現陽性，剛從世界球后寶座退下的23歲波蘭女將斯威雅蒂，也被驗出禁藥物質曲美他嗪，這是一種「代謝調節劑」，可以幫助提高體力與耐力。

ITIA表示，斯威雅蒂從9月22日開始被禁賽至10月4日(當地時間)，錯過了3個比賽，目前還剩下8天待執行，此外還將沒收她在辛辛那提公開賽的獎金。

▲前世界球后斯威雅蒂。（圖／達志影像／美聯社）

不過ITIA認定斯威雅蒂「無重大過失或疏忽」，「ITIA接受了這次陽性檢測是由於受污染的受管制非處方藥物(褪黑激素)所致，這種藥物在波蘭生產和銷售，該運動員服用該藥物來應對時差和睡眠問題，因此這次違規行為並非故意。」

生涯已累計4座法網女單冠軍、1座美網冠軍的斯威雅蒂，目前名列世界第2，她對這次陽性檢測結果感到震驚，「這對我來說是一個打擊，我感到震驚，這整個情況讓我非常焦慮。起初我無法理解這怎麼可能發生，也不知道它來自哪裡。」

斯威雅蒂說，她立即配合ITIA，開始對營養補充劑和藥物進行測試，發現褪黑激素被污染了，她服用該藥物以幫助睡眠，「這次經歷，是我迄今為止生活中最艱難的一次，教會了我很多。 」

▲前球后斯威雅蒂爆出禁藥醜聞。（圖／路透）

「這整件事肯定會伴隨我一生，這花費了很多力量，這種情況後重返訓練幾乎讓我心碎，有很多眼淚和無數個不眠之夜，最糟糕的部分是不確定性。」斯威雅蒂在社群媒體上向球迷喊話，希望大家繼續支持她。

國際女子網球協會(WTA)則表態力挺斯威雅蒂，「WTA在這段艱難時期全力支持Iga。Iga一貫表現出對公平競賽和維護乾淨運動原則的強烈承諾，這次不幸的事件突顯了運動員在使用藥物和補充劑時所面臨的挑戰。 」

世界反興奮劑機構(WADA)的一位發言人向《CNN》表示，「如同處理所有案件一樣，WADA將仔細審查ITIA的這一決定，並保留在適當情況下向體育仲裁法庭提出上訴的權利。」