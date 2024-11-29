運動雲

>

忙到半夜三餐嗑營養品！最強銀行員林瀚、吳昇峰12強情蒐甘苦談

▲林瀚大巨蛋首秀。（圖／林瀚提供）

▲林瀚。（圖／林瀚提供）

記者楊舒帆／台北報導

世界12強賽中華隊奪冠，「情蒐小組」被點名幕後功臣，國際賽資歷豐富的「最強銀行員」吳昇峰、林瀚感觸很深，雖然累到像當兵，忙到半夜都在通電話，但是奪冠一切都值得。

▲▼ 世界12強棒球賽東京複賽，彭政閔在打擊準備區拿出情蒐資料提點中華隊打者 。（圖／記者李毓康攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲ 世界12強棒球賽東京複賽，彭政閔在打擊準備區拿出情蒐資料提點中華隊打者 。（圖／記者李毓康攝）

兩人從8月開始加入情蒐團隊，此時情蒐團隊已達20多人。9月他們適逢爆米花聯盟賽季，常常比完賽、練完球後，開始趕報告，一天整理報告6小時起跳都很正常。爆米花賽事告一段落後，12強緊接著開打，也進入最忙的時期，必須把搜集好的資料，進行分析報告給分析員。

至於比賽開打之後，仍要繼續追蹤原本負責的球隊，不能保證他們會不會進四強，同時也觀察其他有可能晉級球隊的選手近況。

無論前置作業或開打後看他國比賽，通常會配數據分析員及球員或教練兩人一組，林瀚說：「好處是，不同角度看比賽，有對到就代表可以用，有衝突就需要經過討論。」不同面向有好處嗎？林瀚說，「資訊到最後呈現到教練團面前會比較客觀，最怕主觀。面對不同部門教練想要知道的東西，也不太一樣，達到相輔相乘的效果。」

▲▼世界12強棒球賽東京複賽，黃子鵬。（圖／記者李毓康攝）

▲世界12強棒球賽東京複賽，黃子鵬。（圖／記者李毓康攝）

林瀚坦言，從球員到擔任情蒐分析，「這工作不像想像中簡單，之前就覺得情蒐滿累的，沒想到自己投入後，才瞭解其中的辛苦。」吳昇峰也說，最忙的時候3天要趕出11人的報告。林瀚表示，最大挑戰是將專業數據轉化為球員能理解的語言，「因為我們都打過球，比較容易跟選手溝通。」

吳昇峰就曾協助黃子鵬在預賽中強壓多明尼加打線，而黃子鵬也在賽後特別提到吳昇峰、林瀚的情蒐給予幫助。吳昇峰說，「老虎（黃子鵬）表現優異，也有做到一開始擬定的策略去投球，他的好表現成就情蒐的幫助。畢竟有好的策略，沒有執行力也是零，比賽中選手才是最關鍵的人物。」

為了應付繁重工作，吳昇峰笑說，最忙的時候，一度每天靠三餐營養品撐過，維持大約一周，「早上吃B群、中午吃鋅、晚上吃薑黃，睡前還得補充雞精。」常常半夜還在通電話，「一度被老婆開玩笑的說，是不是在跟小三聯絡，其實是在與分析員通話。」分析過程是以電腦看影片、iPad查數據、手機打報告來完成。

▲2024年世界12強棒球賽中華隊情蒐統籌教練陳瑞昌。（圖／陳瑞昌提供）

▲2024年世界12強棒球賽中華隊情蒐陳瑞昌、周正雄、林瀚。（圖／陳瑞昌提供）

林瀚笑稱，「去東京第一天看比賽就看到胃痛，情蒐的夥伴幫我們很多，他還親自去買營養食品給我們。」回憶這段過程，林瀚笑說，「好像在當兵感覺，因為過程中都覺得很辛苦，但有好的結果，回憶起來，現在覺得很開心。這份榮耀已經蓋過之前努力，一切都值得。」

問起奪冠關鍵，林瀚認為是球員近況都調整很好，投手群的優異表現令人驚艷，加上球隊展現出類似21U的凝聚力，才能創造這次的佳績。

「雖然我們掛名情蒐好像很厲害，但其實只是在幫助教練團和球員認識對手，直接面對挑戰的始終是他們。」林瀚謙虛地說。

▲▼杭州亞運中華棒球代表隊首日報到練習，吳昇峰。（圖／記者李毓康攝）

▲吳昇峰。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： 情蒐小組中華隊奪冠情蒐分析前球員

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

江國豪寄手套到日本　辰己涼介IG限動「2字回應」

江國豪寄手套到日本　辰己涼介IG限動「2字回應」

WBC資格賽維持12強教練團　曾豪駒設定球員名單

WBC資格賽維持12強教練團　曾豪駒設定球員名單

不只吉力吉撈！林家正惦惦吃三碗公　融入受訪背景「默默盜壘」

不只吉力吉撈！林家正惦惦吃三碗公　融入受訪背景「默默盜壘」

辰己涼介老婆大跳「台灣尚勇」應援曲　台灣網友朝聖被圈粉了

辰己涼介老婆大跳「台灣尚勇」應援曲　台灣網友朝聖被圈粉了

U12亞洲盃中華隊闖進金牌戰　辜仲諒赴日支持

U12亞洲盃中華隊闖進金牌戰　辜仲諒赴日支持

中華隊溫柔婉拒日方　回台慶祝「1000瓶香檳去哪了？」真相曝光

中華隊溫柔婉拒日方　回台慶祝「1000瓶香檳去哪了？」真相曝光

林郁婷世界盃棄賽！　世界拳總回應了

林郁婷世界盃棄賽！　世界拳總回應了

肘擊＋超兇狠衝撞！　馬刺保羅、湖人羅素爆衝突險幹架

肘擊＋超兇狠衝撞！　馬刺保羅、湖人羅素爆衝突險幹架

林昱珉卡位明年40人名單　參戰WBC資格賽還要討論

林昱珉卡位明年40人名單　參戰WBC資格賽還要討論

曾豪駒今天與樂天談約　沒正面回應富邦挖角傳聞

曾豪駒今天與樂天談約　沒正面回應富邦挖角傳聞

林襄15秒狂晃片被挖出 性感馬甲襯托渾圓北半球!

熱門新聞

江國豪寄手套到日本　辰己涼介IG限動「2字回應」

WBC資格賽維持12強教練團　曾豪駒設定球員名單

不只吉力吉撈！林家正惦惦吃三碗公　融入受訪背景「默默盜壘」

辰己涼介老婆大跳「台灣尚勇」應援曲　台灣網友朝聖被圈粉了

U12亞洲盃中華隊闖進金牌戰　辜仲諒赴日支持

中華隊溫柔婉拒日方　回台慶祝「1000瓶香檳去哪了？」真相曝光

讀者回應

﻿

熱門新聞

1辰己涼介再TAG江國豪　限動2字回應

2WBC資格賽維持12強教練　曾豪駒設定名單

3林家正惦惦融入受訪背景「默默盜壘」

4辰己涼介老婆大跳「台灣尚勇」應援曲

5U12亞洲盃中華隊金牌戰　辜仲諒赴日

最新新聞

1網許願經典賽徵召2戰將　蔡其昌回應

2世界拳總年終賽　黃筱雯退泰國女將闖4強

3三餐營養品！林瀚、吳昇峰情蒐甘苦談

4辰己涼介老婆大跳「台灣尚勇」應援曲

5辰己涼介再TAG江國豪　限動2字回應

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

泡麵星級料理 挑戰營養師

泡麵星級料理 挑戰營養師

「文里補習班」開課啦！重現節目中米其林三星主廚安成宰示範的「大蒜泡麵」

一日代銷挑戰！細節滿滿

一日代銷挑戰！細節滿滿

代銷真的這麼辛苦嗎？從鋪床到備資料，全程高跟鞋還不能脫！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

林昱珉下個月當爸！林母喜當阿嬤「很開心」　球迷朝聖擠爆早餐店

吉力吉撈曝「盜2壘」原因　球迷笑噴：不會收帳單嗎？

郭俊麟迪士尼單膝下跪！　「求婚陳冠宇」：他說好

郭俊麟缺席英雄遊行！父驕傲兒表現打120分　證實最後1次打國家隊

吉力吉撈盜壘

【泰格與雪兒】言語傷害的男友

小S11年無性生活..提議「開放性關係」　要老公跟妹玩被譴責：他只想玩骰盅

麻將新手坐莊被叫開門拿牌　朋友見她「起身開房門」笑翻

NewJeans親自宣布「29日起正式解約」　盡全力爭取「NewJeans」團名權利

#陳傑憲 以前唱 #辣台妹 畫面被挖出！現場超炸
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366