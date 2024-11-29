忙到半夜三餐嗑營養品！最強銀行員林瀚、吳昇峰12強情蒐甘苦談

▲林瀚。（圖／林瀚提供）

記者楊舒帆／台北報導

世界12強賽中華隊奪冠，「情蒐小組」被點名幕後功臣，國際賽資歷豐富的「最強銀行員」吳昇峰、林瀚感觸很深，雖然累到像當兵，忙到半夜都在通電話，但是奪冠一切都值得。

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▲ 世界12強棒球賽東京複賽，彭政閔在打擊準備區拿出情蒐資料提點中華隊打者 。（圖／記者李毓康攝）

兩人從8月開始加入情蒐團隊，此時情蒐團隊已達20多人。9月他們適逢爆米花聯盟賽季，常常比完賽、練完球後，開始趕報告，一天整理報告6小時起跳都很正常。爆米花賽事告一段落後，12強緊接著開打，也進入最忙的時期，必須把搜集好的資料，進行分析報告給分析員。

至於比賽開打之後，仍要繼續追蹤原本負責的球隊，不能保證他們會不會進四強，同時也觀察其他有可能晉級球隊的選手近況。

無論前置作業或開打後看他國比賽，通常會配數據分析員及球員或教練兩人一組，林瀚說：「好處是，不同角度看比賽，有對到就代表可以用，有衝突就需要經過討論。」不同面向有好處嗎？林瀚說，「資訊到最後呈現到教練團面前會比較客觀，最怕主觀。面對不同部門教練想要知道的東西，也不太一樣，達到相輔相乘的效果。」

▲世界12強棒球賽東京複賽，黃子鵬。（圖／記者李毓康攝）

林瀚坦言，從球員到擔任情蒐分析，「這工作不像想像中簡單，之前就覺得情蒐滿累的，沒想到自己投入後，才瞭解其中的辛苦。」吳昇峰也說，最忙的時候3天要趕出11人的報告。林瀚表示，最大挑戰是將專業數據轉化為球員能理解的語言，「因為我們都打過球，比較容易跟選手溝通。」

吳昇峰就曾協助黃子鵬在預賽中強壓多明尼加打線，而黃子鵬也在賽後特別提到吳昇峰、林瀚的情蒐給予幫助。吳昇峰說，「老虎（黃子鵬）表現優異，也有做到一開始擬定的策略去投球，他的好表現成就情蒐的幫助。畢竟有好的策略，沒有執行力也是零，比賽中選手才是最關鍵的人物。」

為了應付繁重工作，吳昇峰笑說，最忙的時候，一度每天靠三餐營養品撐過，維持大約一周，「早上吃B群、中午吃鋅、晚上吃薑黃，睡前還得補充雞精。」常常半夜還在通電話，「一度被老婆開玩笑的說，是不是在跟小三聯絡，其實是在與分析員通話。」分析過程是以電腦看影片、iPad查數據、手機打報告來完成。

▲2024年世界12強棒球賽中華隊情蒐陳瑞昌、周正雄、林瀚。（圖／陳瑞昌提供）

林瀚笑稱，「去東京第一天看比賽就看到胃痛，情蒐的夥伴幫我們很多，他還親自去買營養食品給我們。」回憶這段過程，林瀚笑說，「好像在當兵感覺，因為過程中都覺得很辛苦，但有好的結果，回憶起來，現在覺得很開心。這份榮耀已經蓋過之前努力，一切都值得。」

問起奪冠關鍵，林瀚認為是球員近況都調整很好，投手群的優異表現令人驚艷，加上球隊展現出類似21U的凝聚力，才能創造這次的佳績。

「雖然我們掛名情蒐好像很厲害，但其實只是在幫助教練團和球員認識對手，直接面對挑戰的始終是他們。」林瀚謙虛地說。

▲吳昇峰。（圖／記者李毓康攝）