詹皇猛繳本季第6度大三元　湖人中止3連敗

▲▼湖人詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社，下同）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

今天（28日）湖人在客場踢館馬刺，雙方在NBA盃同為西區B組，賽前2隊與太陽戰績緊咬，同為2勝1敗，此役勝負將直接影響排名。湖人詹皇詹姆斯（LeBron James）演出16分、10籃板、11助攻的大三元，搭配新人王熱門的射手柯奈特（Dalton Knecht）砍全場最高20分，終場湖人119比101擊敗馬刺。

本場開打前，馬刺4連勝，而湖人正遭遇3連敗。湖人首節手感發燙轟下32分，且在上半場一度領先15分，但馬刺緊咬比分不放，半場結束前，湖人後衛里夫斯（Austin Reaves）命中壓哨三分球，比分58比47，湖人握11分領先。

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第3節，馬刺急起直追，他們將分差縮小至4分後，湖人柯奈特在禁區命中拋投，隨後抄截溫班亞瑪（Victor Wembanyama）的傳球，迅速傳給前場的戴維斯完成扣籃，幫助湖人以73比63再度拉開比分。

值得一提的是，馬刺本賽季18場比賽中，有14場的第3節得分勝過對手，但此役湖人以34比30壓制馬刺，並將領先優勢擴大至92比77進入第四節。馬刺第4節無力反撲，最終比分101比119，馬刺終止近期4連勝。

詹姆斯上半場手感冰冷，9投僅2中，只得4分。但他在下半場狀態回升，特別是在第四節獨取8分，幫助球隊穩住局勢。

湖人方面，柯奈特繳出全場最高20分，命中4記三分；詹姆斯得到16分、10籃板、11助攻的大三元；戴維斯（Anthony Davis）也挹注19分、14籃板、7助攻。

落敗的馬刺，溫班亞瑪砍下20分、10籃板，附帶3阻攻；近日奪下生涯首個單週最佳球員的老將巴恩斯（Harrison Barnes）得到全隊次高19分，三分球6投5中；剛復出的瓦塞爾（Devin Vassell）獲得14分，本場命中2記三分，成為馬刺隊史第一位在前250場比賽中命中450記三分球的球員。