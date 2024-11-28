運動雲

>

馬克西砍39分無用　七六人近17場僅1勝

▲▼七六人馬克西、火箭森根。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼七六人馬克西、火箭森根。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

台灣時間28日，休士頓火箭客場踢館費城七六人，本場費城三巨頭僅有馬克西（Tyrese Maxey）登場，雙方激戰到延長賽，馬克西得到39分，但延長賽1分未得，火箭靠著格林（Jalen Green）賽季新高的44分，以122比115擊敗七六人，使七六人在最近17場比賽中僅取得1勝。

格林在首節火力全開，8投6中斬獲18分，幫助火箭上半場結束領先七六人4分。然而，下半場火箭土耳其中鋒森根（Alperen Sengun）成為關鍵人物，他利用七六人縮小防線，專注在防守格林時，多次跑出空檔完成致命攻勢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

馬克西不讓森根專美於前，他在下半場狂砍28分，幫助七六人在缺少一哥恩比德（Joel Embiid）、明星前鋒喬治（Paul George）的狀況下，闖進延長賽，可惜他在延長賽被限制，沒有得分，全場39分成為空響。

延長賽，七六人前鋒亞布塞萊（Guerschon Yabusele）先命中底角三分，幫助76人取得3分領先。然而，火箭迅速回敬一波9比0的攻勢，其中，森根完成3次上籃得分，外加格林的3次罰球，奠定火箭勝局。

火箭在籃板上的優勢成為本場致勝關鍵，賽前火箭場均籃板以49.9個領先聯盟，此役也以52比42贏下籃板大戰；而七六人在三巨頭僅有馬克西出戰的情況下，遲遲找不到馬克西之外的進攻選項，先前連續7場比賽都砍下20分以上的新秀砍將「抖音哥」麥凱恩（Jared McCain）本場手感不佳，19投僅6中拿下15分。

勝隊火箭以格林表現最為亮眼，41分為本季新高，且命中率為高水準的6成；森根獲得22分、14籃板、7助攻、2抄截的全能表現；板凳出發的湯普森（Amen Thompson）出戰40分22秒，砍下19分，並附帶12籃板、3抄截、3阻攻。

吞敗的七六人，馬克西得到39分、10助攻、5抄截；亞布塞萊砍全隊次高22分，三分球6投4中。

 
關鍵字： NBA馬克西格林森根恩比德喬治火箭七六人

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

中華隊溫柔婉拒日方　回台慶祝「1000瓶香檳去哪了？」真相曝光

中華隊溫柔婉拒日方　回台慶祝「1000瓶香檳去哪了？」真相曝光

快訊／世界棒球最新排名出爐！　台灣位居第二「與日差距縮小」

快訊／世界棒球最新排名出爐！　台灣位居第二「與日差距縮小」

陳子豪獲複數球隊鎖定　追逐超過5年大型合約

陳子豪獲複數球隊鎖定　追逐超過5年大型合約

林郁婷世界盃棄賽！　世界拳總回應了

林郁婷世界盃棄賽！　世界拳總回應了

辰己涼介真的瘋了？「金光閃閃」震撼金手套頒獎典禮

辰己涼介真的瘋了？「金光閃閃」震撼金手套頒獎典禮

「傑憲轉動巨大齒輪」古林睿煬想打國際賽：讓世界看見台灣

「傑憲轉動巨大齒輪」古林睿煬想打國際賽：讓世界看見台灣

台灣英雄遊行缺席！郭俊麟獨留日本　暗示告別「可能是最後一次」

台灣英雄遊行缺席！郭俊麟獨留日本　暗示告別「可能是最後一次」

心靈捕手林家正上投手丘「悄悄話」　內容曝光

心靈捕手林家正上投手丘「悄悄話」　內容曝光

專訪／火腿72頁報告打動古林！與統一磨合轉機　餅總成就王牌

專訪／火腿72頁報告打動古林！與統一磨合轉機　餅總成就王牌

郭俊麟鏡頭下的12強封王時刻　撲進陳冠宇懷裡痛哭：退休了

郭俊麟鏡頭下的12強封王時刻　撲進陳冠宇懷裡痛哭：退休了

熱門新聞

中華隊溫柔婉拒日方　回台慶祝「1000瓶香檳去哪了？」真相曝光

快訊／世界棒球最新排名出爐！　台灣位居第二「與日差距縮小」

陳子豪獲複數球隊鎖定　追逐超過5年大型合約

林郁婷世界盃棄賽！　世界拳總回應了

辰己涼介真的瘋了？「金光閃閃」震撼金手套頒獎典禮

「傑憲轉動巨大齒輪」古林睿煬想打國際賽：讓世界看見台灣

讀者回應

﻿

熱門新聞

1中華隊婉拒日方慶祝！1000瓶香檳去向曝光

2快訊／世界棒球最新排名出爐！　台灣位居第二

3陳子豪複數球隊鎖定！拚逾5年大合約

4林郁婷世界盃棄賽！　世界拳總回應了

5辰己涼介金光閃閃震撼金手套頒獎典禮

最新新聞

1詹皇6度大三元　湖人中止3連敗

2楊恩單場22助攻　終結騎士主場10連勝

3味全「台大」左投赴美訓練　藍翊誠自費強化

4刺了6小時！　林昱珉新刺青曝光

5啦啦隊女神金娜妍、朴善珠　加盟領航猿

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

泡麵星級料理 挑戰營養師

泡麵星級料理 挑戰營養師

「文里補習班」開課啦！重現節目中米其林三星主廚安成宰示範的「大蒜泡麵」

一日代銷挑戰！細節滿滿

一日代銷挑戰！細節滿滿

代銷真的這麼辛苦嗎？從鋪床到備資料，全程高跟鞋還不能脫！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

吉力吉撈盜壘

【重溫精彩好球】 #朱育賢 關鍵再見雙殺寫歷史！

郭俊麟迪士尼單膝下跪！　「求婚陳冠宇」：他說好

郭俊麟缺席英雄遊行！父驕傲兒表現打120分　證實最後1次打國家隊

吉力吉撈曝「盜2壘」原因　球迷笑噴：不會收帳單嗎？

路易莎佈局全球 展店北士科

賈永婕遭爆「做公益只為送女兒上名校」　淚崩澄清：有錢願意分享不行哦？

吉力吉撈曝「盜2壘」原因　球迷笑噴：不會收帳單嗎？

哥哥0距離貼臉爆哭　妹眉頭擠成川字超無奈

郭俊麟迪士尼單膝下跪！　「求婚陳冠宇」：他說好
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366