馬克西砍39分無用　七六人近17場僅1勝

▲▼七六人馬克西、火箭森根。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

台灣時間28日，休士頓火箭客場踢館費城七六人，本場費城三巨頭僅有馬克西（Tyrese Maxey）登場，雙方激戰到延長賽，馬克西得到39分，但延長賽1分未得，火箭靠著格林（Jalen Green）賽季新高的44分，以122比115擊敗七六人，使七六人在最近17場比賽中僅取得1勝。

格林在首節火力全開，8投6中斬獲18分，幫助火箭上半場結束領先七六人4分。然而，下半場火箭土耳其中鋒森根（Alperen Sengun）成為關鍵人物，他利用七六人縮小防線，專注在防守格林時，多次跑出空檔完成致命攻勢。

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Jalen Green tonight vs Sixers:



41 points

7 rebounds

2 assists

12/20 field goal

4/6 from 3

13/14 free throw

78% TS

2 steals

1 block



Hope it's the start of a good stretch. Great response pic.twitter.com/M22tMnaKKn — Julie Gilchrist (@JulieanneGilch1) November 28, 2024

馬克西不讓森根專美於前，他在下半場狂砍28分，幫助七六人在缺少一哥恩比德（Joel Embiid）、明星前鋒喬治（Paul George）的狀況下，闖進延長賽，可惜他在延長賽被限制，沒有得分，全場39分成為空響。

延長賽，七六人前鋒亞布塞萊（Guerschon Yabusele）先命中底角三分，幫助76人取得3分領先。然而，火箭迅速回敬一波9比0的攻勢，其中，森根完成3次上籃得分，外加格林的3次罰球，奠定火箭勝局。

火箭在籃板上的優勢成為本場致勝關鍵，賽前火箭場均籃板以49.9個領先聯盟，此役也以52比42贏下籃板大戰；而七六人在三巨頭僅有馬克西出戰的情況下，遲遲找不到馬克西之外的進攻選項，先前連續7場比賽都砍下20分以上的新秀砍將「抖音哥」麥凱恩（Jared McCain）本場手感不佳，19投僅6中拿下15分。

勝隊火箭以格林表現最為亮眼，41分為本季新高，且命中率為高水準的6成；森根獲得22分、14籃板、7助攻、2抄截的全能表現；板凳出發的湯普森（Amen Thompson）出戰40分22秒，砍下19分，並附帶12籃板、3抄截、3阻攻。

吞敗的七六人，馬克西得到39分、10助攻、5抄截；亞布塞萊砍全隊次高22分，三分球6投4中。