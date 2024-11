馬克西砍39分無用　七六人近17場僅1勝

▲▼七六人馬克西、火箭森根。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

台灣時間28日,休士頓火箭客場踢館費城七六人,本場費城三巨頭僅有馬克西(Tyrese Maxey)登場,雙方激戰到延長賽,馬克西得到39分,但延長賽1分未得,火箭靠著格林(Jalen Green)賽季新高的44分,以122比115擊敗七六人,使七六人在最近17場比賽中僅取得1勝。

格林在首節火力全開,8投6中斬獲18分,幫助火箭上半場結束領先七六人4分。然而,下半場火箭土耳其中鋒森根(Alperen Sengun)成為關鍵人物,他利用七六人縮小防線,專注在防守格林時,多次跑出空檔完成致命攻勢。

Jalen Green tonight vs Sixers:



41 points

7 rebounds

2 assists

12/20 field goal

4/6 from 3

13/14 free throw

78% TS

2 steals

1 block



Hope it's the start of a good stretch. Great response pic.twitter.com/M22tMnaKKn