衛冕軍道奇再擴版圖！五年1.82億美元網羅塞揚強投史奈爾

實習記者胡冠辰/綜合報導

世界大賽4勝1敗勇奪冠軍的洛杉磯道奇休賽季持續補強之路,根據《ESPN》記者帕桑(Jeff Passan)在X上發文表示,道奇將以5年1.82億美元(約新台幣59.2億元)的合約簽下兩屆塞揚強投史奈爾(Blake Snell),加強先發輪值。

