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衛冕軍道奇再擴版圖！五年1.82億美元網羅塞揚強投史奈爾

▲史奈爾。（圖／達志影像／美聯社）

▲史奈爾。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

世界大賽4勝1敗勇奪冠軍的洛杉磯道奇休賽季持續補強之路，根據《ESPN》記者帕桑（Jeff Passan）在X上發文表示，道奇將以5年1.82億美元（約新台幣59.2億元）的合約簽下兩屆塞揚強投史奈爾（Blake Snell），加強先發輪值。

史奈爾今年12月4日年滿32歲，為2018年美聯塞揚獎、2023年國聯塞揚獎得主。他今年3月18日與舊金山巨人簽下2年6200萬美元合約（約新台幣20億），季中克服低迷狀態逐漸回穩，最終繳出3.12防禦率、1.05WHIP，104局145次三振的成績結束賽季。

根據ESPN報導指出，史奈爾與道奇這份1.82億美元的合約是美國職棒史上第三大的左投合約，僅次於普萊斯（David Price）2015年與波士頓紅襪簽下的2.17億美元合約，以及克蕭（Clayton Kershaw）2014年與道奇隊簽下的2.15億美元合約；自2023-24賽季休賽期開始以來，道奇已經簽下五份價值至少1億美元的合約，與全聯盟其他所有球隊總和相等。

史奈爾加入道奇後，讓道奇先發陣容星光熠熠，現階段道奇先發輪值包括史奈爾、山本由伸、葛拉斯諾（Tyler Glasnow）、梅伊（Dustin May）、岡索林（Tony Gonsolin）、米勒（Bobby Miller）以及克蕭。

此外道奇還是日本明星投手佐佐木朗希（Roki Sasaki）競爭的主要球隊之一，佐佐木朗希將於今年冬季成為國際自由球員。

關鍵字： MLB洛杉磯道奇史奈爾

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