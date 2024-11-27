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溫班亞瑪飆6記三分彈轟34分　馬刺勝爵士勇奪四連勝

▲溫班亞瑪（Victor Wembanyama）。（圖／路透）

▲溫班亞瑪（Victor Wembanyama）。（圖／路透）

實習記者胡冠辰／綜合報導

聖安東尼奧馬刺今（27日）在客場交手猶他爵士，馬刺靠著頭號球星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）單場投進6記三分球砍下34分的好表現下，在決勝節一舉擺脫爵士糾纏，最終就以128比115收下比賽，勇奪近期4連勝。

開賽主場爵士狀態火熱，塞克斯頓（Collin Sexton）與喬治（Keyonte George）遠投近切幫助球隊打出一波24對17的開局，爵士第一節末以35比32拿下；次節馬刺則是靠著溫班亞瑪不斷得手一度超前比分，爵士方面替補上陣的森薩博（Brice Sensabaugh）貢獻4記外線給予球隊火力支援，雙方前兩節打完戰成66比66平手。

易籃後溫班亞瑪在第三節10分24秒時投進一記31英尺超遠三分延續優異手感，馬刺在這節打出30比27的反擊，帶著3分領先進入決勝節。

決勝節馬刺馬牧克拉許維理（Sandro Mamukelashvili）與尚潘尼（Julian Champagnie）外線連發，聯手幫助球隊將領先分差擴大至雙位數，爵士則是靠著馬卡南（Lauri Markkanen）和喬治零星攻勢苦撐，無奈比賽剩下2分08秒時馬刺保羅（Chris Paul）外線命中就此將比賽一槌定音，最終黑衫軍就以128比115收下比賽，喜迎四連勝。

本戰溫班亞瑪外線14投6中貢獻34分、7籃板，卡瑟爾（Stephon Castle）挹注23分，保羅有14分3抄截的好表現；爵士方面以喬治26分為首，塞克斯頓和柯林斯（John Collins）20分。

關鍵字： NBA馬刺爵士溫班亞瑪

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