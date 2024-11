溫班亞瑪飆6記三分彈轟34分　馬刺勝爵士勇奪四連勝

▲溫班亞瑪(Victor Wembanyama)。(圖/路透)



實習記者胡冠辰/綜合報導

聖安東尼奧馬刺今(27日)在客場交手猶他爵士,馬刺靠著頭號球星溫班亞瑪(Victor Wembanyama)單場投進6記三分球砍下34分的好表現下,在決勝節一舉擺脫爵士糾纏,最終就以128比115收下比賽,勇奪近期4連勝。

