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古林睿煬提餅總眼眶紅　「很辛苦只有我們知道」

▲▼古林睿煬加盟火腿。（圖／記者楊舒帆攝）

▲古林睿煬加盟火腿。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台北報導

古林睿煬26日舉行加盟日本火腿隊記者會，現場氣氛溫馨感人。面對即將展開的旅日生涯，古林睿煬表達了對台灣棒球界的感謝，也分享了對未來的期許。

「真的很謝謝幫助過我的人，指導過我的教練團，謝謝他們一路以來的栽培，才會有現在的我。」古林睿煬特別感謝中職會長，「讓六支球團努力，證明台灣是有能力培養出好選手。希望用我的例子，告訴高中生有另一條路可以走。」

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談到北海道球場的感想，古林睿煬讚嘆不已：「北海道不管是環境、球場還是人，都非常棒，特別是北海道球場是世界上最好的球場，名不虛傳。能在這麼好的球場訓練，我會好好珍惜。」

對於旅外的決定，古林睿煬透露其實從高中就有這個想法，但當時因為身體狀況及表現不理想，選擇先加入中職。「謝謝統一獅的栽培，讓我能一步步規劃目標並執行，才有現在的我。」

當提到「餅總」林岳平的祝福時，古林睿煬眼眶泛紅：「剛才我也有點想哭，他真的很辛苦，一路陪伴我。有很多艱辛的時刻只有我們知道，我們的感情才會這麼好，真的很謝謝他。」

面對即將到來的挑戰，古林睿煬保持正向態度：「環境轉換是很大的挑戰，但我相信鬥士隊的長官和選手，都會給我很大幫助，我不是很擔心，主要是語言需要克服。」

關鍵字： 古林睿煬日本火腿隊台灣棒球界旅日生涯北海道球場

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