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「比世界一驕傲」餅總哽咽祝福古林睿煬加盟火腿

▲▼ 林岳平、 涂董 。（圖／記者王真魚攝）

▲林岳平、 涂董 。（圖／記者王真魚攝）

記者楊舒帆／台北報導

古林睿煬26日舉行加盟日本火腿隊記者會，「餅總」林岳平特地從中華隊活動趕來與會，致詞時感觸落淚。多位統一獅重要人物也紛紛表達祝福，總教練蘇泰安則透過影片傳達心意。

林岳平感性表示，自己在古林加入後退下來當教練，第一個任務就是培養他。當時古林因手部不適請辭U18中華隊，在醫院復健期間，未來充滿不確定性。講到這段日子餅總忍不住哽咽，古林第二次需要正式上場時，球隊賦予他擔任總教練。這五年時間，用心栽培出統一獅第一位旅日球員。林岳平哽咽說道，「比奪世界第一還要驕傲，希望統一獅古林睿煬可以在國際舞台更加驕傲。」

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雖然無法親自到場，蘇泰安透過影片中表示，恭喜古林加盟火腿。他感謝古林加入獅隊以來的努力與投入，克服傷痛低潮，為獅隊贏下許多勝利，展現實力受到國外球隊青睞。對於古林離開統一獅雖然萬般不捨，但認為火腿是一支照顧球員很用心的球隊。蘇泰安提醒，除了場上競技，還有許多挑戰和適應需要克服，但在統一獅有許多朝夕相處的好友，經過中職、日職的洗禮後，希望他能放心勇敢地實現夢想，為台灣爭光，也為獅隊增添榮耀。

統一獅董事長凃忠正表示，古林是在2018年選進的天賦型投手，在球場上展現高度自律，生活單純。從2017年投出職棒第一球以來，這六年交出32勝12敗、防禦率2.48的亮眼成績，今年更以10勝、防禦率1.66榮獲MVP和防禦率王等殊榮。球團決定讓他到更高層級的職棒歷練，相信他是中華隊重要戰力。這六年來，他締造巨大成功，展現團隊至上精神，就如同這次12強賽中華隊的驚奇之旅。他勉勵古林，挑戰日、美職棒都要保持在中職時的紀律，相信在各國職棒殿堂都能投出一片天。最後也感謝火腿隊給予機會。

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