快訊／江國豪高中嫩照曝光！設籍雲林　張麗善宣布：發100萬獎金

記者王悉宇、戴若涵／雲林報導

中華隊在世界棒球12強賽冠軍戰中，以4比0的比分完封日本，中斷日本的27連勝勇奪冠軍！球員、教練們於25日晚間光榮返抵國門，其中富邦悍將投手江國豪設籍雲林縣，對此，雲林縣長張麗善表示，將頒發100萬元獎金祝賀。

▲江國豪高中時期嫩照曝光，因設籍雲林，雲林縣長張麗善表示，將頒發100萬元獎金祝賀。（圖／記者王悉宇翻攝，下同）

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江國豪為此次中華隊牛棚重要戰力，在本屆12強中出賽主投6.1局僅失1分，對上強敵日本合計5.1局完全沒失分，整體防禦率1.42相當亮眼。

雲林縣政府指出，江國豪出生於彰化，高中時期在麥寮高中就讀，目前定居於雲林縣東勢鄉，戶籍也在9月起設籍雲林，他是東和國中專任運動教練洪偉翔的得意門生。

面對媒體提問，各縣市針對12強奪冠選手，紛紛祭出獎金，雲林縣是否有所表示，張麗善回應，將於12月11日江國豪返回母校時，送上100萬元獎金，為他慶祝、同歡，日後若有中華隊再奪世界級賽事冠軍，「當然比照辦理」。

▲江國豪與高中時期教練洪偉翔合照。（圖／記者王悉宇翻攝）

江國豪高中時期的教練洪偉翔受訪時表示，雖然江國豪國中時期身材條件並不是非常理想，但他看好江國豪對於棒球的一股上進心、熱忱，加上看好江國豪投球的柔軟度，是一個值得栽培的投手，因緣際會下便將江國豪帶在身邊訓練。

洪偉翔指出，江國豪現在的成就，歸功於江國豪自己努力來的，「當然，可以看到他在世界舞台的表現，身為他曾經的教練，感到非常的高興，希望他能繼續努力，繼續為國爭光」，言語中透露對子弟兵的滿滿驕傲。