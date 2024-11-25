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陳傑憲賽前1天「神預言」應驗奪冠　鼓勵隊友挑戰者不怕輸

記者游郁香／綜合報導

台灣隊長陳傑憲在世界12強賽囊括MVP在內等4座個人獎項，除了場上手感火燙，他更是一名優秀的領袖，他在冠軍戰對日本隊前1天，分享10年前第1屆U21世界盃的經驗，講完隔天就「複製」當年擊敗日本奪冠的劇本，他說自己鼓勵隊友以挑戰者姿態應戰不用怕輸，最終整個團隊迎來了最好的結果。

▲▼台灣隊長陳傑憲返台，受到大批球迷熱烈歡迎 。（圖／記者湯興漢攝）

▲台灣隊長陳傑憲（右2）返台 。（圖／記者湯興漢攝）

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又帥又強的台灣隊長陳傑憲以6成36打擊率(金牌戰前數據)贏得本屆12強打擊王，更被選為最佳外野手、最佳防守球員及MVP，連大聯盟記者都看好他「前進大聯盟」，他以神勇表現帶領中華隊奪下世界冠軍，成了最受國人喜愛的台灣英雄之一。

除了場上表現無可挑剔，陳傑憲更是一名傑出的領袖，在冠軍戰前1天，他告訴隊友，「這場景很像是10年前U21(世界盃)，在無關緊要的比賽輸給日本，隔天也莫名其妙贏日本，講完就實現。」當年的U21中華隊在決賽9比0完封日本，風光收下首屆U21世界盃冠軍，本屆的12強中華隊則以4比0擊退日本。

▲▼台灣隊長陳傑憲返台，受到大批球迷熱烈歡迎 。（圖／記者湯興漢攝）

▲台灣隊長陳傑憲返台 。（圖／記者湯興漢攝）

陳傑憲賽前鼓勵隊友，「機會就在眼前要好好把握，毫無保留往前衝，壓力不會在我們身上，會在對手身上，我們是挑戰者不怕輸。謝謝團隊很努力、很勇敢去對抗，拿了世界冠軍。」

至於中華隊贏得世界冠軍後，是否能延續這股氣勢，讓更多球員獲得關注，甚至提升整體棒球實力，陳傑憲則以選手觀點回應，「我們該做就是好好練球、好好比賽、專注比賽。把最好的成績、最大的努力展現出來。」

「感謝隊友、教練團和後勤人員，一步一步慢慢走，走到最棒的盡頭、最好的結果，讓國人為我們感到驕傲，相信從現在開始，會有更多台灣人民繼續支持台灣國球。」

關鍵字： 12強棒球中華隊陳傑憲

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