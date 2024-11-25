陳傑憲總報喜不報憂！奪冠後淚謝天上父母　姊暖挺：你是爸媽的驕傲

記者楊永盛、陳韻如／新竹報導

世界12強賽金牌戰昨(24日)晚間開打，最終由中華隊勇奪冠軍，除了為台灣棒球創造歷史之外，也讓日本國際賽27連勝紀錄就此止步。台灣隊長陳傑憲不僅獲頒MVP，還狂掃打擊王、最佳外野手、最佳防守球員4座個人獎，他賽後更是感性落淚，感謝在天上的父母，還有老婆一路的陪伴。對此，陳傑憲的大姊也開心受訪，十分以他為榮。

▲台灣隊長陳傑憲。（圖／記者李毓康攝）

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中華隊在昨晚的比賽當中，捕手林家正在第5局率先開轟，隨後台灣隊長陳傑憲再掃出一支帶有3分的全壘打，把領先擴大至4比0，最終幫助球隊拿下勝利，而陳傑憲賽後除了獲頒MVP外，也拿下了4座個人獎項。

對此，陳傑憲的大姊今出面受訪，表示在得知中華隊奪冠當下後，心情相當的開心，也為弟弟感到相當光榮。陳大姊說，因為陳爸爸本身就是棒球教練，媽媽也熱愛棒球，陳傑憲從小就展現出棒球方面的天分，只是很可惜爸爸媽媽走得早，「如果他們還在，相信他們都會很開心、很興奮」。

▲世界12強棒球賽冠軍戰，大會MVP陳傑憲。（圖／記者李毓康攝）

談及陳傑憲的棒球路一路走來並非相當順遂，大姊說，弟弟從來都是報喜不報憂，在外面受挫折也不太會讓家人知道及擔心，「這一路走來，只能說他越挫越勇，自己想辦法去調適，才造就他現在的成就」昨天開轟後又帶領中華隊奪冠，「真的就是台灣之光」，很替他感到驕傲。

至於陳傑憲榮獲了4座個人獎，大姊則表示，這真的是要感謝爸爸媽媽的栽培，還有陳傑憲自己的不放棄、不服輸，未來也希望他能繼續努力。

大姊認為，陳傑憲所有的個性真的都是來自爸爸媽媽，再加上爸媽的教育，才造就了陳傑憲樂觀開朗的性格，不會那麼消極，而不僅僅是陳傑憲之外，其他的兄弟姊妹也是如此，「過得不好也是這樣，你過得好也是這樣，我們不會因為過得比較好，生活品質就不一樣，都是一如既往在過日子，不會被環境影響。」





▲陳傑憲姊姊出面受訪。（圖／記者楊永盛翻攝）

此外，有日本媒體談及陳傑憲相當有禮貌，大姊則表示，這就是爸爸媽媽從小給他們的教育，只要看到人就要叫人、點頭，縱使不認識也要打招呼，「這就是我們家」。