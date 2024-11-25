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豪門軟銀2100萬網羅19歲火球男張峻瑋　會長王貞治重視台灣有原因

▲▼張峻瑋加盟軟銀。（圖／記者楊舒帆攝）

▲張峻瑋加盟記者會。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台北報導

福岡軟銀鷹會長王貞治與台灣有特別情誼，近年來特別著眼台灣基層棒球，由李杜軒擔任台灣區球探挖掘好手，首位簽下的就是「火球男」張峻瑋。李杜軒坦言：「軟銀願意投資，尋找有潛力的好手，這是跟其他球隊不太一樣的地方。」

張峻瑋搭上「旅日潮」，繼徐翔聖、黃錦豪、陳睦衡、蕭齊之後成為第5人，據日媒報導，張峻瑋是以1億日圓（約新台幣2,100萬元）簽約金及年薪400萬日圓（約新台幣88萬元）加盟，顯見球團對他的期待。

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李杜軒談到這股興起的現象，「我們以前是先到日本念書後才選秀，但現在整體市場環境不同。球團認為去3A、2A找都沒有這麼好的選手，與其花錢找年紀較大的小聯盟球員，不如在台灣找年輕球員自行培養。」

台灣市場備受重視，李杜軒表示：「這兩三年素質越來越好，剛好孫易磊、林盛恩這批球員開始被注意到。王貞治會長也想把重心放在台灣，這算是會長給球隊的目標與課題。我們隨時都有在觀察台灣球員，有可能再簽約。」

李杜軒曾到日本岡山共生唸書，之後加盟軟銀鷹，退役後轉任球探。以過來人身份，他給張峻瑋建議：「他的企圖心很強，但要適應長期比賽是最大課題。以前都是短期賽事，職棒是很累的賽季，移動主客場也會相當消耗體力。」

軟銀培養新秀的方式近年來也有改變，李杜軒透露：「最近球團訓練上學習美國，用數據與動作分析等方式幫助球員，這幾年改變很多，投手、野手都有相關儀器協助。」

▲▼張峻瑋加盟記者會。（圖／記者楊舒帆攝）

▲張峻瑋加盟記者會，福岡軟體銀行鷹隊總經理三笠杉彥與球探李杜軒。（圖／記者楊舒帆攝）

關鍵字： 張峻瑋台灣棒球福岡軟銀鷹王貞治日本職棒

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