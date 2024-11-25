醒來發現「中華隊變世界冠軍不是夢」　江坤宇：榮耀屬於全台灣

▲中華隊當家游擊手江坤宇。（圖／翻攝自Facebook／江坤宇）

記者游郁香／綜合報導

中華隊當家游擊手「小可愛」江坤宇在本屆世界12強賽屢次化身「小可怕」，精湛的守備美技連日本媒體都讚不絕口，在幫助中華隊成為世界冠軍後隔天，江坤宇醒來發現這真的「不是夢」，直呼這趟旅程好不可思議，「感謝所有為了中華隊付出的人，我想這份榮耀是屬於我們全台灣的。」

24歲的江坤宇在2013年經典賽時還是在外野觀戰的「小球迷」，11年後他成了替中華隊寫下歷史新頁的功臣之一，他感動表示，「從台灣打來日本，又晉級冠軍戰，再到今天贏日本，有太多感動畫面，這一路上真的不可思議。」

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▲中華隊當家游擊手江坤宇。（圖／翻攝自Facebook／江坤宇）

幫助中華隊奪下12強賽冠軍的隔天，江坤宇貼出自己「咬金牌」的照片，睡了一覺還是非常興奮，「醒來了發現真的不是夢一場，這趟旅程真的好不可思議。感謝所有為了中華隊付出的人，我想這份榮耀是屬於我們全台灣的。」他高呼，「我們做到了！我們是世界冠軍！」

中華隊在本屆12強創造驚奇，開打前因徵召不順而不被看好，結果不僅以分組第2挺進最終4強，複賽更與衛冕軍日本武士攜手打進冠軍戰，昨晚派出王牌林昱珉先發，他前4局完美壓制日本打線，中華隊打線則在第5局打破僵局，林家正、隊長陳傑憲接連開轟，尤其陳傑憲的3分砲重擊了日本。

中華隊以4比0奪冠，迎來隊史首座世界冠軍，也終結日本自2019年12強賽至今，橫跨東京奧運、世界棒球經典賽和亞冠賽的27連勝紀錄，寫下台灣棒球榮耀歷史新猷。

▲江坤宇。（圖／記者李毓康攝）