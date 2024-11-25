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從被酸到MVP！陳傑憲30歲不談旅外：帶著這份榮耀走下去

記者楊舒帆／綜合報導

世界12強賽又帥又強的台灣隊長陳傑憲以6成36打擊率（金牌戰前數據）拿下打擊王，更狂掃狂掃打擊王、最佳外野手、最佳防守球員等合計4座個人獎。獲得大聯盟記者關注，他謙虛的說，「30歲不會想太多，帶著這份榮耀走下去。」

▲▼世界12強棒球賽冠軍戰，大會MVP陳傑憲。（圖／記者李毓康攝）

▲世界12強棒球賽冠軍戰，大會MVP陳傑憲。（圖／記者李毓康攝）

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「開幕戰對韓國的全壘打最令我印象深刻，」陳傑憲回憶道，「當時很多球迷說『我的狀況從統一爛到現在』，但曾總仍相信我，讓我先發。那支全壘打打出來後，我發現自己做得到。」他透露繞壘時不斷吶喊是在釋放壓力。

▲▼世界12強棒球賽冠軍戰，陳傑憲。（圖／記者李毓康攝）

▲▼世界12強棒球賽冠軍戰，左起潘傑楷、高志綱、郭俊麟、林岳平、林安可、陳傑憲、邱智呈。（圖／記者李毓康攝）

▲▼世界12強棒球賽冠軍戰，中華隊擊退日本拿下冠軍，左起潘傑楷、高志綱、郭俊麟、林岳平、林安可、陳傑憲、邱智呈。（圖／記者李毓康攝）

談到擔任隊長的心路歷程，陳傑憲感性地說：「一開始我當隊長的時候，我覺得沒辦法做到什麼事情，但從第一天，選擇相信自己、相信彼此，我們一步一步走，走到最後，以笑容結束，你們真的很棒。」他也勉勵隊友：「記住，這次冠軍，都會在國際舞台更有信心，請大家以這份榮耀迎向國際舞台。謝謝隊友，我愛你們。」

即使前一戰不敵日本，陳傑憲仍保持正向態度：「輸了氣氛還是很棒，走到最後一步，不用顧慮，百分百往前衝。」他形容金牌戰的關鍵全壘打「很不可思議」，「不是我有實力，是上天保佑，要謝謝身邊的人。」

面對大聯盟記者看好在大聯盟發展旅，30歲的陳傑憲不願多想，「這次經驗讓我很充實，會是人生很棒的回憶。但我不會因此滿足，訓練、待人、球場上的態度都不會改變，我會繼續走下去。」

▲▼世界12強棒球賽冠軍戰，陳傑憲。（圖／記者李毓康攝）

▲▼世界12強棒球賽冠軍戰，陳傑憲。（圖／記者李毓康攝）

▲▼世界12強棒球賽冠軍戰，陳傑憲賽後爆哭。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： 棒球陳傑憲世界12強台灣隊MVP

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