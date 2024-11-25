關鍵再見雙殺寫歷史！朱育賢振臂怒吼：這回憶永久的

▲世界12強棒球賽冠軍戰，朱育賢再見雙殺，中華隊拿下冠軍。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／日本東京報導

12強冠軍戰的最後一個守備，栗原陵矢雖然擊出紮實的打球，朱育賢穩穩接球後踩一壘，完成這次賽事最重要的再見雙殺。接到那一球興奮振臂，朱育賢直呼，「剛好接殺踩壘包雙殺，當下真的滿開心，我們辦到了！」

「從一開始不被看好，一路打到東京世界第一，這回憶永久的。」朱育賢說道。他坦言自己比賽狀況並非最佳，「其實自己狀況沒有很好，慶幸自己沒有造成球隊太多不好情況。打擊上沒有發揮，守備上就是盡力幫助球隊，很高興最後一顆有守住。」

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談到這次擊敗美、日、韓三大強權，朱育賢直言，「球真的是圓的，在還沒開打之前，勝負真的難說。很多人沒想到今天會贏，甚至完封日本。這次比賽，我們投手群表現非常出色。」

朱育賢認為，這次賽事轉捩點是在對韓之戰，「從不被看好對韓國，陳晨威先打出滿貫砲，隊長追加2分砲，從那一刻發現我們這次不一樣。」他特別讚賞隊長陳傑憲的表現，「每一場都扮演核彈頭角色，先得分，壓力就在對方，那一支三分砲把氣勢打開。」

現場球迷不斷高喊「Team Taiwan」，朱育賢感動表示，「還在現場高唱會歌，這一刻讓台灣人感到驕傲。」這不只是一場勝利，更是台灣棒球史上的重要里程碑。