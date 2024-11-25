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「不是我講的！」辜仲諒還原打擊三流說　台灣奪冠用實力回應

▲▼ 第三屆世界12強賽事，棒協理事長辜仲諒，台北市長蔣萬安，總教練曾豪駒 。（圖／記者湯興漢攝）

▲棒協理事長辜仲諒，總教練曾豪駒 。（圖／記者湯興漢攝）

記者王真魚／日本東京報導

12強台灣奪世界歷史性首冠，寫下台灣棒球新頁。會長辜仲諒在12強賽前的記者會上曾直言台灣打擊實力三流，不過他今天賽後解釋，這句話並非出自於他，「而是WBSC大會跟我講的。」

「台灣守備一流，打擊三流，今年打擊一定要進步。」辜仲諒回憶當時的發言是源自WBSC（世界棒壘球總會）的評價。「這不是我講的，這是WBSC大會跟我講，所以我們要知道哪裡強。」

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「我們不要鴕鳥心態，報喜不報憂，什麼都不講。」辜仲諒強調必須正視問題，「我們就承認，我們打擊不好，我們就努力嘛。」

面對外界質疑，辜仲諒展現堅定態度：「不要怕講，不要怕人家看不起，人家看不起，我們就拚給他們看。」如今，中華隊用這次12強賽的優異表現，不僅擊敗日、韓、美等強權，更奪下隊史首座世界冠軍，用實力證明台灣棒球的進步。

回顧當時的發言，辜仲諒表示：「其實我在講的是U23，U15大家打得這麼棒，17年第一次贏日本跟韓國，U23打第8名， 對得起國人嗎？大家都在拚命， 我是要他們知道大家都在努力。」

其實我在講的是U23，U15大家打得這麼棒，17年第一次贏日本跟韓國，U23打第8名， 對得起國人嗎？大家都在拚命， 我是要他們知道大家都在努力，所以我們要知道我在講打擊三流。」

關鍵字： 台灣棒球世界冠軍辜仲諒12強賽實力提升

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